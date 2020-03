'Enschede vaker fout met vragen naar medische gegevens, zeker meer dan tachtig keer'

Toen wethouder Arjan Kampman donderdag voor de camera van RTV Oost vertelde dat Enschede in totaal één keer in de fout is gegaan met het vragen naar medische informatie van burgers, at René Beunders van Sociaal Hart Enschede bij wijze van spreken zijn schoen op.

Kort nadat de video online stond, nam Beunders enigszins onthutst contact op met de redactie. "Hoe kan hij (wethouder Arjan Kamphuis, red.) wegkomen met zo'n leugen?", vroeg hij zich af. Volgens Beunders, die een luis in de pels van de gemeente is, maakt Enschede zich al langer schuldig aan het overtreden van de privacywet AVG. "Het topje van de ijsberg wordt zichtbaar", verwijst hij naar eigen onderzoek. "De teller staat thans op 87 overtredingen."

'Eén geval'

De reactie van Kampman voor camera was duidelijk. "In deze specifieke casus (de uitkeringsaanvraag van Manon, red.) hebben we een fout gemaakt. Daarvoor heb ik oprechte excuses aangeboden. Ik zie dat het om één geval gaat."

Volgens de wethouder ging de gemeente in de fout, omdat de AVG een vrij nieuwe wet is. "Wij zijn een lerende organisatie. We gaan nu achterhalen hoe dit fout heeft kunnen gaan. Wat we anders hadden kunnen doen. We blijven alert."

Foutje?

De vraag is nu of het schenden van de privacy door de gemeente Enschede inderdaad een eenmalig foutje is geweest of dat het, zoals Beunders beweert, schering en inslag is. Binnenkort hoopt Beunders antwoord te krijgen op die vraag als er een rapport verschijnt van de gemeentelijke Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de onafhankelijke Klachtencommissaris.

Wethouder Kampman maakt zich geen zorgen. Hij is er zeker van dat Enschede niet vaker de fout is ingegaan. Beunders zegt zijn feiten op een rij te hebben en daarvoor bewijs te kunnen leveren.