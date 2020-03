Elektrisch aangedreven vuilniswagen voor minicontainers draait proef in Zwolle; landelijke primeur voor ROVA

De Rova in Zwolle heeft als eerste organisatie in Nederland een volledig elektrische zijlader in gebruik genomen voor de inzameling van afval en grondstoffen. Dat is een landelijke primeur. Zowel de vrachtwagen als de opbouw voor het legen van de afvalcontainers zijn 100% elektrisch aangedreven.

Het voordeel van de wagen is dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen en dat de inzameling geluidsarm kan worden uitgevoerd. De vrachtwagen wordt ingezet in Zwolle. Als de wagen bevalt is het de bedoeling dat de ROVA haar wagenpark, die meer dan honderd met diesel aangedreven voertuigen omvat, op termijn wordt vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen

Koploper

“ROVA vindt het belangrijk om vanaf de start van elektrisch inzamelen mee te doen. Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser, we mogen daarom niet in het huidige tempo doorgaan met het verspillen van deze grondstoffen. Het inzetten van duurzame voertuigen, zoals de elektrische zijlader, is onderdeel van deze verduurzaming," vertelt Marco van Lente, directeur financiën en middelen van ROVA.

Naast de elektrische zijlader gebruikt ROVA al wel een aantal kleinere elektrisch aangedreven voertuigen, zoals een veegwagen. Voor ROVA is het voorwaarde dat voertuigen met ’alternatieve’ brandstof niet onder mogen doen voor de dieselvoertuigen. Omdat de elektrische voertuigen duurder in aanschaf zijn hebben ze ook een langere afschrijvingstermijn. Ze moeten in totaal 10 jaar mee voordat ze vervangen worden. Dat is twee jaar langer dan de door diesel aangedreven voertuigen.



"De nieuwe elektrische zijlader wordt ingezet voor de inzameling van afval en grondstoffen in woonwijken in Zwolle. Het terrein van ROVA in Zwolle is daarvoor ook voorzien van een snel-laadstation, waarmee de zijlader binnen een half uur kan worden bijgeladen. Hierdoor kan de wagen een hele dag worden ingezet voor de inzameling van afval en grondstoffen", zegt projectleider Allard van Bruggen.

Proeftuin

De bouw en het testen van de elektrische zijlader is een onderdeel van een proeftuinproject. Naast ROVA maken VDL, als leverancier van de vrachtwagen met zijladeropbouw, en inzamelaars HVC, gemeente Rotterdam, Cure en onderzoeksinstituut TNO deel uit van dit proefproject.

TNO gebruikt de ervaring en kennis van de deelnemende organisaties om een plan te maken dat ook door andere inzamelaars van afval en grondstoffen gebruikt kan worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen met de inzet van elektrische voertuigen.

Voor ROVA chauffeur Rick Westerman, die al twee weken met de nieuwe elektrische zijlader in Zwolle rond mag rijden is de proef nu al geslaagd. "Ik merk in mijn werk geen verschil in aanpak, de inzameling van afval gebeurt op dezelfde manier als met de dieselvrachtwagen. Alleen de motor is natuurlijk veel stiller. Je hoort amper geluid in de vrachtwagencabine. Erg prettig voor mijn oren", zegt hij lachend.