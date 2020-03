Verdachten brute ontvoeringszaak Enschede op vrije voeten

De drie hoofdverdachten in een zaak rond een gewelddadige ontvoering in Enschede, komen vrij in afwachting van de definitieve rechtszaak. Dat heeft de rechtbank in Almelo dinsdagmiddag besloten.

De drie mannen van tot 26 jaar oud, uit Enschede en Duitsland, worden op korte termijn vrijgelaten. Twee medeverdachten, broers van elkaar, uit Enschede waren al vrij.

Nep-seksafspraak

Volgens het Openbaar Ministerie lokten de drie hoofdverdachten in augustus vorig jaar een man van zeventig jaar uit het Gelderse Ulft met een nep-seksafspraak naar Enschede. Bij een pannenkoekenrestaurant zou het slachtoffer geen bevallige dame ontmoet hebben, maar zou hij door de drie overmeesterd zijn.



Vervolgens zou de man enkele uren tegen zijn zin zijn meegenomen in een auto. In die tijd zou hij zijn mishandeld en zouden zijn ontvoerders ook gedreigd hebben hem met insuline te vergiftigen.



Duizenden euro's

Uiteindelijk zou er meer dan 25.000 euro van zijn rekening zijn afgehaald. Ook werd er nog geprobeerd om negenduizend euro contant op te nemen bij een pinautomaat. Dat mislukte omdat de rekening van het slachtoffer na de overboeking van de 25.000 euro door de bank was geblokkeerd.

Bij het overboeken van het grote geldbedrag zou de hulp zijn ingeroepen van twee Enschedese broers. Een van de drie hoofdverdachten heeft bekend.



Werkgever

Opvallend is dat geen van de verdachten eerder in aanraking kwam met politie of justitie. Een van hen is getrouwd en vader van twee jonge kinderen. Zijn werkgever zat op de publieke tribune en wil de man graag weer bij zijn bedrijf aan het werk hebben.



De officier van justitie verzette zich tegen de vrijlating van de drie hoofdverdachten. Zij gaf aan dat de drie heel bewust een nep-account op een datingsite aanmaakten en het slachtoffer zo naar Enschede te lokken. Tijdens zijn ontvoering stond de man doodsangsten uit. Volgens de officier van justitie hadden de mannen beter moeten nadenken over de gevolgen die zo'n heftige ontvoering kunnen hebben.



Wanneer de rechtszaak verder gaat is niet duidelijk.