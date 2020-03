Weken op de rug slapen met een nieuwe kunstheup is volgens onderzoek OCON helemaal niet meer nodig

Orthopedische kliniek OCON in Hengelo heeft het slaapadvies onderzocht dat voorschrijft dat na het plaatsen van een nieuwe kunstheup het noodzakelijk is om zeven weken op de rug te slapen. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten in elke gewenste houding kunnen slapen.

Orthopeed Anil Peters en wetenschappelijk onderzoeker Rianne Huis in ’t Veld hebben vier jaar lang onderzoek gedaan naar de noodzaak voor patiënten die een nieuwe heup hebben gekregen, om zes tot acht weken nadien plat op de rug te blijven liggen tijdens het slapen. Dit was het gangbare en strikt medisch advies dat wereldwijd en sinds de eerste heupoperatie in de jaren vijftig als leefregel werd meegegeven. Algemeen werd aangenomen dat hierdoor de kans op 'het weer uit de kom schieten' van de heup sterk gereduceerd of voorkomen zou worden.



Erkend onderzoek

Peters en Huis in 't Veld hebben sinds 2015 450 patiënten die bij OCON een nieuwe heup hebben gekregen gevolgd. Een groep die volgens de oude leefregel op de rug bleef liggen en een groep die patiënten die konden gaan liggen zoals ze zelf wilden. Het onderzoek is in de aanloopfase vastgelegd, geprotocolleerd en gepubliceerd, een voorwaarde om het wereldwijd officieel erkend te krijgen.

Doorbraak

De uitkomst van het onderzoek is dat dankzij nieuwe en verbeterde operatietechnieken de oude leefregel niet meer hoeft te worden voorgeschreven. Patiënten kunnen gaan slapen in elke houding die ze maar willen. Volgens de onderzoekers van de Hengelose kliniek is er sprake van een doorbraak. Want ruim 50 jaar moest er op de rug worden geslapen.

Rugslaper

Roelie Schepers is een dag geleden geopereerd en heeft een nieuwe kunstheup. Ze heeft geen pijn als ze van fysiotherapeut Jan Paalman moet gaan staan en een stukje lopen. "De eerste nacht heb ik voor de zekerheid toch maar op de rug geslapen maar ben wel een aantal keren wakker geweest. Ik ben geen rugslaper' en slaap meestal op m'n zij. Dat ga ik vannacht proberen. Spannend is het wel maar als de arts zegt dat het kan heb ik daar vertrouwen in."

Tour de France

Volgens Peters kun je het herstel na een heupoperatie vergelijken met een wielerwedstrijd. "Ze zeggen wel eens dat je de Tour de France wint in bed. Dat goed slapen heel belangrijk is voor het herstel. Ook na een heupoperatie herstellen patiënten sneller als ze niet bang hoeven te zijn of ze wel kunnen slapen en niet per ongeluk op de zij gaan liggen."

Orlando

Die resultaten zijn enige tijd geleden gepubliceerd in een vooraanstaand Amerikaans vaktijdschrift. Eind maart gaat Peters naar het Amerikaanse Orlando om zijn bevindingen te presenteren tijdens ’s wereld grootste congres voor orthopeden.