Sociaal advocaat denkt dat gemeente Enschede op bijstandsgerechtigden 'jaagt'

Melief staat als advocaat veel mensen bij die door de gemeente Enschede voor de rechter worden gesleept. Dit zijn mensen die in de bijstand zitten. De gemeente verdenkt ze ervan dat ze zich niet aan de regels van de bijstand hebben gehouden.

Vier dagen uitkering terugbetalen

Als voorbeeld noemt Melief het verhaal van een cliënt van hem. Die cliënt werd door de gemeente Enschede helemaal doorgelicht.

Een mailwisseling tussen twee Enschedese ambtenaren over deze zaak, is per ongeluk in het dossier bij Melief beland. "Ik wist niet wat ik zag toen ik deze mail tegenkwam", zegt Melief geschokt.

In de brief stond dat de man vier dagen uitkering moest terugbetalen aan de gemeente Enschede. "Je zou dan denken: 'mooi, onderzoek afgerond, we handelen de zaak af'", zegt Melief. "Maar nee. De leidinggevende stuurt die mail aan de sociaal rechercheur waarin klip en klaar wordt gezegd dat het niet voldoende is! Dat het de kosten van het onderzoek niet dekt!"

Er wordt opgedragen om nog meer onderzoek te doen, om het voor de gemeente rendabel te maken. Dit is voor Melief het teken dat de gemeente haar burgers wantrouwt.

Nog meer onderzoek

"Die ambtenaar is dus maar weer op zoek gegaan naar meer rotzooi", gaat Melief verder. "Er is een vervolgonderzoek gekomen. Ze hebben de bankafschriften van deze man onderzocht. Als je blijft graven, vind je natuurlijk altijd wat. Ook hier."

"Na bestudering van de bankafschriften kwam de gemeente Enschede erachter dat de man in een maand 169 euro aan boodschappen had besteed. En volgens het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, moet dat 172 euro per maand zijn. Je gelooft het niet, maar de gemeente wil die drie euro terugvorderen. Dat is het resultaat van het tweede onderzoek. Drie euro. Ik hoop dat ze daarmee de kosten van het onderzoek kunnen dekken."

Slecht onderzoek, geen bewijs, ontbrekende stukken

Dit is één zaak waar het voor Melief duidelijk is dat de gemeente Enschede op haar burgers jaagt. Maar hij staat veel bijstandsgerechtigden bij, die in de rechtbank tegenover de gemeente Enschede staan.

"En ik durf de stelling aan dat in zeventig procent van de zaken die ik doe, de overheid, in dit geval de gemeente Enschede, haar zaken niet op orde heeft. Slecht onderzoek, geen bewijs, ontbrekende stukken."

Reactie gemeente Enschede

Toen de redactie van De Monitor dit specifieke verhaal aan wethouder Arjan Kamerman voorlegde kon hij het op twee manieren uitleggen. "Of hieruit spreekt dat we op onze burgers jagen, of je leest het als een afgeronde zaak waarin een medewerker wordt aangesproken op de gemaakte kosten. En verder kan ik er weinig over zeggen, omdat ik de casus en de context niet ken."

Als hem wordt voorgehouden dat er vervolgonderzoek in de zaak is gedaan, zegt hij: "We hebben 25.000 beslissingen per jaar. Daar komen 900 bezwaarschriften op en 200 worden in het gelijk gesteld. Dus het merendeel gaat goed. Dat mijn ambtenaren wel eens een fout maken, is niet te voorkomen. Maar zodra ik merk dat er doelbewust op mensen gejaagd wordt, zoals hier gesuggereerd wordt dan vliegt zo iemand er meteen uit. Maar dat gebeurt hier niet."