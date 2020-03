Overval in sexshop Zwolle

Op vrijdag 21 februari rond 18:15 uur komt een gewapende man, vanuit de richting van de Halve Maansteeg de winkel aan de Ossenmarkt binnen. Hij bedreigt de eigenaar en dwingt hem de kassa leeg te maken. Hij gaat er weer vandoor in de richting van de Halve Maansteeg. Opvallend is dat de overvaller vóór de overval een paar minuten lang voor de winkel heeft gestaan.

Van de verdachte weten we het volgende:

- donkere huidskleur

- 20-25 jaar oud

- geheel in donker gekleed

- hij sprak accentloos Nederlands

Wie (her)kent deze man? Wie kan iets vertellen over deze overval? We spreken u graag!

En verder in Onder de Loep:

Almelo – Politie zoekt verdachte van diefstal

Op 30 mei word een diefstal gepleegd. In de parkeergarage aan de Hagenborg steelt een jongeman even na 15:00 uur de beautycase van een vrouw terwijl zij naast haar auto staat. Wie kent de man op de beelden?

Steenwijk – Portemonnee gestolen, politie zoekt de dader

Bij een supermarkt aan Het Schar steelt een man op 14 december de portemonnee van het slachtoffer. De verdachte haalt de portemonnee uit een boodschappentas dat aan het winkelwagentje hangt. Kent u de man op de beelden? We spreken u graag!

Almelo – Woning beschoten

Op 17 januari wordt rond 03:00 uur een woning aan de Grutto beschoten. Uit onderzoek blijkt dat er kort voor het incident een witte bestelbus vlakbij de woning is geweest. De bestuurder van deze witte bestelbus is mogelijk een belangrijke getuige. Daarom willen wij graag met de bestuurder spreken. Wie is daar die dag met het witte busje geweest? Wie weet meer over dit schietincident en de reden daarachter

Enschede – Politie zoekt daders van reeks incidenten

De politie is op zoek naar verdachten van (poging) woninginbraak, vernieling en bedreiging. De incidenten vinden op verschillende momenten plaats in januari/februari. Op woensdag 8 januari wordt rond 21:00 uur ingebroken in een woning aan de Oliemolensingel. De daders worden hierbij overlopen en vertrekken onverrichter zake. Op zaterdag 25 januari wordt rond 03:20 uur op het werk van het slachtoffer een dreigbrief bezorgd. Op vrijdag 31 januari rond 08:15 uur wordt wederom ingebroken in de woning aan de Oliemolensingel. Ondanks dat de twee daders weer worden overlopen lukt het ze met buit er vandoor te gaan. Onder andere wordt een bijzondere halsketting met medaillon gestolen. Op maandag 10 februari plegen twee personen rond 03:40 uur vernielingen aan de woning aan de Oliemolensingel. Wie heeft informatie over deze incidenten, of herkent de daders? Heeft iemand de bijzondere halsketting te koop aangeboden gekregen? Help ons deze zaak op te lossen!

Deventer – Kostbare zonnebril gestolen

Een man komt op vrijdag 24 januari een brillenwinkel aan de Keizerstraat binnen. Nadat hij wat rond heeft gekeken pakt hij een kostbare zonnebril van het rek en neemt deze mee zonder te betalen. Wie kent de man op de beelden?

Steenwijk – Man pleegt winkeldiefstallen

Een man pleegt op vrijdag 24 januari en op donderdag 30 januari een winkeldiefstal in Steenwijk. Beide keren steelt hij etenswaren uit een supermarkt aan de Prinsen Hoven. Op beeld is te zien hoe de man de spullen in een big shopper stopt en zonder te betalen de winkel verlaat. Wie herkent deze man?

Almelo – Overval op tankstation

Op 29 februari overvalt een gewapende man een tankstation in Almelo. Hierbij dreigt hij een medewerkster met een vuurwapen. Wie kent de man op de beelden aan de hand van houding/postuur en het deel gezicht wat zichtbaar is?