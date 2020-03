Aantal files op rijkswegen in Overijssel opnieuw toegenomen

Drukte in de ochtend- en avondspits is de oorzaak van veel files op de rijkswegen. Het is het vijfde jaar op rij dat het aantal files in de provincie stijgt. In 2019 steeg het aantal files dus met vier procent in vergelijking met een jaar eerder. In 2018 was die stijging nog 53 procent.

Hoewel automobilisten langer in de file stonden, waren de files vorig jaar wel korter in kilometers. In 2019 stond er 10122 kilometer file in Overijssel terwijl er in het jaar ervoor 11298 kilometer file was.

Ontwikkeling filezwaarte

In onderstaand figuur is de ontwikkeling van de filezwaarte in Overijssel te zien, sinds 2011. In dat jaar daalde het aantal files sterk. Dit kwam door uitbreiding van het aantal rijstroken en spitsstroken op de A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Lankhorst. Daarna bleef het aantal files tot 2015 nauwelijks toenemen. Dit werd ook veroorzaakt door een beperkte groei van het verkeer in die periode.

Vanaf 2015 neemt het aantal files in Overijssel toe, met vooral in 2018 een flinke stijging, zowel op de A28 als de A1. Het was niet alléén de verkeersdrukte die voor toename van het aantal files zorgde. Ook waren er in 2018 meer files als gevolg van wegwerkzaamheden en door verkeersongevallen. De files liggen ondertussen weer op het niveau van voor de economische crisis.

Filedruk in Overijssel sinds 2011 (Foto: Provincie Overijssel)

Veel files in Overijssel worden veroorzaakt doordat er meer verkeer is dan de autosnelweg aan kan. Zeventig procent van alle files staat in de ochtendspits tussen zeven uur en negen uur 's ochtends of in de avondspits tussen vier en zes uur 's middags. Ook aan de randen van de spitsen wordt het drukker.

Het aantal minuten dat automobilisten in Overijssel in de file staan tussen 2007 en 2019 (Foto: Provincie Overijssel)

Op de A1 staan de meeste files. In 2019 stond er op de A1 totaal 646 uur file over een lengte van ruim 5.600 kilometer. Het aantal files op de A1 steeg in 2019 verder met tien procent.

Uitbreiding capaciteit

In 2019 stond er op 245 dagen file op de A1. Tot 2011 was de A28 altijd het grootste fileknelpunt. Na de uitbreiding van de capaciteit door meer rijstroken werd de A1 het meest filegevoelig. De filedruk neemt hier snel toe. De capaciteit op de A1 wordt daarom uitgebreid met de aanleg van een derde rijstrook.

De filezwaarte per weg in Overijssel in 2019 (Foto: Provincie Overijssel)

Ook op de A28 is de avondspits wat filegevoeliger dan de ochtendspits. Op de A28 stond in 2019 288 uur file over een totale lengte van 2.671 kilometer. Er stond op 193 dagen file op de A28. Van alle files op de A28 werd 58% veroorzaakt door verkeersdrukte en 29% door een verkeersongeval.

De andere twee filegevoelige trajecten, de A35 tussen Almelo en Hengelo en de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen, kennen bijna alleen files in de spitsuren en dan vooral in de ochtendspits. Op de A35 staat 76% van alle files in de ochtendspits en op de N50 is dit 66 procent.

Op de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen is het fileleed het meest toegenomen in 2019. Hoewel de filezwaarte, met zestig uur file over een lengte van 213 kilometer, veel minder groot is dan op de A1 en de A28, is het aantal files op de N50 in 2019 met 144 procent toegenomen ten opzichte van 2018.

Aantal dagen file per weg in 2019 (Foto: Provincie Overijssel)