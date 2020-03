Kassa: eigenzinnige Twentse zakenman Sanderink moet ontslagen topman half miljoen betalen

Het aantal rechtszaken is niet meer op twee handen te tellen, en het aantal dat Sanderink verloor is net zo groot. Dit keer gaat het om de 'Chief Commercial Officer' (CCO) Hans Schrijver, vorig jaar 22 jaar in dienst van Centric. Voor de rechter in Gouda was het volgens de uitspraak opnieuw 'ernstig verwijtbaar handelen' van de 71-jarige zakenman. Een tekst die in veel uitspraken van het afgelopen jaar terugkomt.

Concurrent Cegeka neemt alle Centric toppers in dienst

Sanderink stond vorige maand in Gouda tegenover Hans Schrijver, die begin juli werd geschorst als directeur van Centric. Afgelopen nazomer maakten beide partijen een 'vaststellingsovereenkomst', waarbij Schrijver geld zou meekrijgen. Sanderink weigerde op de valreep uitvoering daarvan, omdat Schrijver nu bij concurrent Cegeka werkt.

Geld overmaken naar Strukton

Tijdens de zitting vertelde Schrijver dat hij en de overige leden van de Centric-top weg moesten, omdat ze geen geld meer wilden overmaken naar Strukton. Dit bouwbedrijf is ook in handen van Sanderink en had volgens Schrijver grote liquiditeitsproblemen. De oplossing van Sanderink was dat vanuit Centric geld werd overgemaakt.

'Tegenstribbelende topmanagers' worden ontslagen

De directie deed dat enkele malen met tegenzin en weigerde op enig moment een nieuwe overboeking van vijf miljoen euro te doen naar Strukton. Volgens Schrijver zou Sanderink daarom van de tegenstribbelende topmanagers van Centric af hebben gewild.

Rian van Rijbroek

In de rechtszaak viel ook de naam van Rian van Rijbroek. Volgens Schrijver had zij inzage en invloed in het contract dat hij had gesloten met De Nederlandsche Bank, waarvoor Centric de IT-dienstverlening zou uitvoeren. Van Rijbroek is de vriendin van de 71-jarige Sanderink en wordt door deskundigen en de intussen opgestapte Centric-top gezien als 'cybercharlatan'. Centric en DNB kwamen in april vorig jaar een samenwerking overeen. Het IT-bedrijf is daardoor verantwoordelijk voor de dataveiligheid en de werkplekken bij DNB.

Sanderink laat jaarcijfers Centric onderzoeken

Sanderink, op zijn beurt, verweet de top van Centric te rooskleurige cijfers te presenteren. Zo zou er in de jaarcijfers over 2018 worden gesproken over winst, maar die zou volgens de zakenman marginaal zijn. Sanderink liet tijdens de zitting weten dat hij de accountant al opdracht heeft gegeven om de jaarrekening over 2018 opnieuw te bekijken. Ook daarom wilde Sanderink, zo vertelde hij tijdens de zitting, van zijn top van Centric af. "Ze presteerden niet goed." Intussen is de mededeling op de site van Centric, dat de jaarcijfers van 2018 zouden worden herzien, ervanaf gehaald.

'Contract DNB gaat Centric geld kosten'

Vooral de deal met De Nederlandsche Bank (DNB) is volgens Sanderink reden voor ontslag voor Schrijver. Die zou de deal zelfstandig hebben afgesloten, zonder Sanderink goed te hebben geïnformeerd. Volgens Sanderink is de deal niet goed voor Centric en gaat het contract 'veel geld kosten'.

Deal DNB met advies van Van Rijbroek

Schrijver, op zijn beurt, vertelde dat Sanderink zelfs mee is geweest naar besprekingen met DNB en van alles op de hoogte was. Om dat te bewijzen, kwam de mail van Rian van Rijbroek aan de orde die Schrijver januari vorig jaar had ontvangen.

Van Rijbroek bij Centric

Eerder werd al bekend dat Sanderink Van Rijbroek een belangrijke rol heeft gegeven bij Centric bij de afdeling 'cybersecurity'. De intussen opgestapte top van Centric zou zich daartegen hebben verzet, omdat ook zij Van Rijbroek als 'cybercharlatan' zien. Maar hierover deed Schrijver geen uitspraken voor het kantongerecht in Gouda.

Rechter veroordeelt Sanderink (Centric)

Voor de rechter was het duidelijk. Er was geen sprake van een 'niet functionerende' manager. Dus is er sprake van een 'transitievergoeding' en andere vormen van vergoeding, die samen oplopen tot zo'n half miljoen euro. Overigens loopt er nog een procedure tussen Sanderink en Schrijver die gaat over het niet uitvoeren van de al afgesproken 'vaststellingsovereenkomst'. Een uitspraak daarin kan Sanderink nog meer geld gaan kosten.