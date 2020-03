Expeditie Oost gaat naar Tirol

Honderddertig Overijsselaars trekken van 11 t/m 15 maart in het kielzog van de rock’n roll schlager band “Reeperbahner Stimmungsmacher” naar Tirol. Om de Oostenrijkers te laten zien hoe je in Overijssel feest viert en de pistes onveilig maakt. Expeditie Oost is erbij en zoekt de sneeuw op. Volg de avonturen van Pim Paalhaar via TV Oost of via de Expeditie Oost Facebookpagina.

Reeperbahner Stimmungsmacher geeft twee concerten in Tirol en verder worden er tal van activiteiten georganiseerd. Er is karaoke en er zijn diverse gastoptredens. Mis het niet! De Expeditie Oost naar Tirol is mede mogelijk gemaakt door Munsterhuis Autobedrijven.



Expeditie Oost in Tirol zie je elke dag rond 19.00 uur op de Expeditie Oost Facebookpagina en een sfeerverslag in Thuis in Overijssel. Overdag hoor je reportages in het radioprogramma Sarah. Zondag 15 maart sluiten we de reis weer af met een compilatie van alle afleveringen om 17.10 uur.