FC Twente nodigt bijna duizend veteranen uit voor wedstrijd

FC Twente nodigt 906 veteranen uit voor het eredivisieduel met Fortuna Sittard op zondag 5 april. De wedstrijd valt rond de datum van de bevrijding van Enschede in de tweede wereldoorlog, dat was op 1 april 1945.

Tijdens de wedstrijd wordt 75 jaar vrijheid gevierd en dat gebeurt onder meer door alle in Enschede wonende veteranen een speciaal programma aan te bieden in het stadion. Het gaat om mannen en vrouwen van alle leeftijden, die hebben gediend in buitenlandse conflicten, van de Tweede Wereldoorlog tot Mali.

De veteranen worden tijdens de wedstrijd ontvangen en begeleid door de Enschedese veteraan Micha Peters, die behoort tot de meest fanatieke FC Twente supporters (vak P). FC Twente wil met de uitnodiging de veteranen bedanken voor hun inzet voor vrede en veiligheid en tegelijkertijd 75 jaar bevrijding vieren.

Speciale shirts

FC Twente zal in de wedstrijd tegen Fortuna spelen in speciale shirts. Op die shirts komen namen te staan van Engelse soldaten die zijn omgekomen bij de bevrijding van Enschede. Speurwerk van historicus Eric Heijink heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van deze namen boven water zijn gekomen. FC Twente is nog in overleg met de KNVB over de precieze invulling van de avond.

Later vandaag meer over dit onderwerp in onze app, op Radio Oost en op televisie in Thuis in Overijssel.