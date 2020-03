WOII in foto's: Joodse mannen in werkkamp Twilhaar

Op deze foto zien we een groep Joodse mannen die in 1942 enkele maanden ondergebracht werden in het werkkamp Twilhaar. De mannen, voornamelijk afkomstig uit Groningen, werkten overdag onder leiding van Staatsbosbeheer (SBB) in de bossen van de Haarlerberg bij Nijverdal.

De man met de pet, in het midden rechts, is SSB-voorwerker Meijer uit Mariënheem. Uiterst rechts, nog net zichtbaar, zien we meneer Brinkman uit Nijverdal, die eveneens voorwerker van SSB was.

Het verblijf van de Joden in het kamp heeft geduurd van juli tot begin oktober 1942. De mannen moesten op 2 oktober naar Westerbork en werden vervolgens op transport gesteld naar Polen. Velen van van hen hebben de oorlog niet overleefd.

Rijkswerkkamp Twilhaar (Foto: Onbekend / Bron: Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.