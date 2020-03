Pedo-verdachte langer vast en mag geen enkel contact met buitenwereld

De verdachte werd eind januari aangehouden bij een inval in een woning in Hengelo. Hij is partner van Marthijn Uittenbogaard (47), voormalig voorzitter van de eerder al verboden pedoclub Martijn.

Marthijn Uittenbogaard meldde eerder vandaag via Twitter dat hij zojuist heeft vernomen dat het voorarrest van zijn partner met nog eens dertig dagen is verlengd. Bovendien heeft justitie de zogenoemde beperkingen gehandhaafd, wat inhoudt dat de man - met uitzondering van zijn advocaat - met niemand contact mag hebben.

'Pedo-activisten'

Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken tegen 'pedo-activisten': deze volwassen mannen pleitten in het verleden meermalen dat seks tussen minderjarigen en volwassenen mogelijk zou moeten zijn. Justitie onderzoekt momenteel of enkele van deze verdachten betrokken zijn bij een eventuele doorstart van de verboden Vereniging Martijn. Ook de naam van Uittenbogaard werd in dit verband genoemd, maar hij bestreed eerder tegenover RTV Oost dat er een nieuwe pedo-vereniging in de maak zou zijn.

Uittenbogaard heeft zijn bericht intussen weer van Twitter verwijderd, maar een woordvoerder van justitie bevestigt de verlenging van het voorarrest. De zegsman benadrukt echter dat het bij deze Hengelose verdachte niet gaat om betrokkenheid bij de vermeende doorstart van de vereniging Martijn. "Hij wordt verdacht van het voorbereiden van seksueel misbruik van minderjarigen."

'Als eten ijsje'

Een andere pedo-activist veroorzaakte onlangs grote commotie met uitspraken in een tv-programma. Deze man is een van de beoogde leiders van de heropgerichte PNVD, de Partij voor Naastenliefde Vrijheid en Diversiteit, in de volksmond de 'pedopartij' genoemd. Deze man stelde in een interview dat twee- of driejarigen prima in staat zouden zijn om te bepalen of ze seks willen. "Net als het eten van een ijsje."

Ook deze man is intussen aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht dat hij kinderporno in zijn bezit had.