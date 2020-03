Tommy Stroot en René Roord verlengen contract bij FC Twente Vrouwen

Stroot is bezig aan zijn vierde jaar in Enschede en is ook de komende twee seizoenen de hoofdtrainer. "Vier jaar geleden ben ik bij FC Twente gekomen en was ik al trots om bij zo’n grote club aan de slag te gaan. Ik heb het hier naar mijn zin en ik voel het vertrouwen. Samen met de staf, René en het bestuur hebben we afgelopen jaren heel goede stappen gezet en het is mooi dat we het traject dat we samen zijn begonnen voort gaan zetten", vertelt Stroot.

Topsportklimaat

"De laatste jaren hebben we aan het begin van elk seizoen een nieuwe start moeten maken, maar door effectief en ook creatief om te gaan met die situaties zijn we daar toch in geslaagd. We hebben elke keer weer een goed klimaat kunnen creëren voor de speelsters, waar de focus volledig op het voetbal ligt, er elke wedstrijd weer voor zorgen dat het team maximaal kan presteren in een zo goed mogelijk topsportklimaat. Waar speelsters ook mogelijkheden hebben om te groeien richting internationaal niveau", aldus Stroot.

René Roord

Roord is sinds 2016 als technisch manager betrokken bij FC Twente Vrouwen en vervult ook komend seizoen, wanneer het vrouwenvoetbal terugkeert onder de vleugels van de club, deze functie. "We hebben afgelopen seizoenen goede stappen kunnen zetten in de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal en ik ben er blij mee dat we vanaf het nieuwe seizoen volledig terugkeren binnen FC Twente”, vertelt Roord. "De situatie was afgelopen jaren niet altijd even makkelijk, maar het team heeft optimaal gepresteerd", laat hij weten.

Nieuwe professionele stap

"Wanneer je niet de middelen hebt van concurrerende clubs, dan moet je creatief zijn", luidt het vervolg. "Samen met Tommy Stroot hebben we daar de laatste jaren hard aan gewerkt, het scouten van talentvolle speelsters en vervolgens zorgen voor een goede ontwikkeling van deze speelsters. Daar zijn we goed in geslaagd. Het is mooi dat we komend seizoen die samenwerking voort kunnen zetten, waarbij we opnieuw een nieuwe professionele stap willen maken. Ook komend seizoen richten we ons op talentvolle speelsters die zich bij FC Twente Vrouwen verder willen ontwikkelen", aldus Roord.