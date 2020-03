Wat vind jij: Het schoolvak Duits zou verplicht moeten worden op het vmbo

Het Duits is een belangrijke taal in het EUREGIO-gebied, waar 129 gemeenten in Overijssel, Drenthe en Gelderland, en twee Duitse deelstaten toe behoren. Toch wordt in het voortgezet onderwijs - en met name in het vmbo - steeds minder aandacht besteed aan Duitse- en Franse schoolvakken. De nadruk ligt grotendeels op de Nederlandse- en Engelse taal.

Als het aan Curriculum.nu ligt komt daar verandering in. De coördinatiegroep houdt zich sinds 2016 bezig met het vormgeven van de toekomst van het onderwijs. Zij pleiten voor een herziening van het bestaande schoolcurriculum, waarin het vak Duits volgens de groep een ondergeschoven kindje is.



Op het vmbo is het vak Duits niet meer verplicht. Tevens zijn er al vmbo-scholen die de taal niet onderwijzen omdat het lastig zou zijn om geschikte docenten te vinden. Curriculum.nu ziet absoluut meerwaarde in de beheersing van het Duits, met name voor grensgebieden als Overijssel. Donderdag vindt er in Den Haag een algemeen overleg plaats tussen de coördinatiegroep en een delegatie van de Tweede Kamer, om de voorstellen van het Curriculum.nu te bespreken.



Wat vind jij? Moet het vmbo de Duitse taal weer omarmen omdat het relevant is voor de ontwikkeling van leerlingen in grensgebieden? Of is het goed dat de nadruk vooral op andere vakken ligt? Stem op onze stelling en praat mee.



