Oranje Leeuwinnen starten Tournoi de France met gelijkspel tegen Brazilië

De Oranje Leeuwinnen zijn het prestigieuze Tournoi de France gestart met een gelijkspel tegen Brazilië. In het Franse Valenciennes kwamen beide ploegen niet tot scoren en eindigde het duel dus in 0-0.

Bondscoach Sarina Wiegman had in haar basiself een plekje ingeruimd voor Jill Roord uit Oldenzaal, maar ook de aanvallende middenveldster van Arsenal kon het verschil niet maken tegen de nummer negen van de wereld.

Kansen

In tegenstelling tot de eerste helft bewaarden Oranje en Brazilië het kleine beetje vuurwerk voor na de rust. Vivianne Miedema kreeg na een uur voetbal dé kans om de score te openen, maar na een fraaie combinatie met Jackie Groenen plaatste de spits de bal net langs de kruising. Ook voormalig FC Twente-speelster Shanice van de Sanden had de openingstreffer op haar schoen, zij faalde echter eveneens in haar afronding. Datzelfde gold aan de andere kant voor de Brazilianen, waardoor doelpunten uitbleven in Stade du Hainaut.

Renate Jansen

FC Twente-speelster Renate Jansen kwam een kwartier voor het einde in het veld voor Lieke Martens. Anouk Dekker uit Wierden en Danique Kerkdijk uit Olst bleven het gehele duel op de bank, evenals Ashleigh Weerden en Lynn Wilms, die ook onder contract staan in Enschede.

Programma

Zaterdag 7 maart (19.00 uur) wacht Oranje het treffen met Canada in havenstad Calais, drie dagen later (dinsdag 10 maart 21.00 uur) is gastland Frankrijk de tegenstander. Frankrijk, Nederland, Canada en Brazilië zitten met elkaar in één poule. Ieder land speelt tegen elkaar en degene die na drie duels de dans leidt is de toernooiwinnaar. Het Tournoi de France wordt door de Franse voetbalbond georganiseerd ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land.

Na het toernooi in Frankrijk hervat Oranje op vrijdag 10 april in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks en vier dagen later is Estland in Groningen de volgende opponent op weg naar het Europees kampioenschap.