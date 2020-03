Zeven Overijsselse bedrijven failliet, waaronder GGZ-instelling Pro Juventus

Afgelopen week zijn er bedrijven in Steenwijk, Almelo, Enschede, Markelo, Wijhe financieel kopje onder gegaan. Het gaat om de volgende bedrijven:



- Feenstra Keuken en Bad BV in Steenwijk

- Belter Participaties BV in Steenwijk

- Euroconnexxion Automotive BV in Almelo

- Orange Liften BV in Markelo

- Pro Juventus BV in Wijhe|

- Datawin-IP BV en DataWin Solutions in Enschede

- Tand2020 BV in Oldenzaal

