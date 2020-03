Kinderen helpen burgemeester oversteken over N377: "De verkeerssituatie in Nieuwleusen is onveilig" (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Het is een doorn in het oog van de kinderen in Nieuwleusen: de N377 loopt dwars door het dorp en dat betekent dat velen deze moeten oversteken om op school te komen. De situatie is onveilig en daarom nodigden de kinderen de burgemeester van Dalfsen uit om te komen kijken.

Tientallen kinderen verzamelden zich vanochtend op een parkeerplaats langs de provinciale weg. De 8-jarige Willem steekt samen met zijn zusje en vader geregeld de drukke weg over om naar school te kunnen. "Dat is niet fijn, want het is heel erg druk."

'Geen verkeerskundige'

Aangezien er tot nu toe geen maatregelen zijn getroffen, nodigde Willem burgemeester Erica van Lente uit om zelf te ervaren hoe het is om de N377 over te steken. "Ik ben geen verkeersdeskundige, maar ik kan me voorstellen dat dit onveilig is."

De vader van Willem heeft een paar kortetermijnoplossingen. "De snelheid kan terug van 70 naar 50 kilometer per uur. Ook kunnen we verkeersbrigadiers instellen om de kinderen te helpen met oversteken. Het wordt tijd dat de provincie de boel gaat aanpakken."

Overleg

Burgemeester Van Lente kan de kinderen en ouders vanochtend nog niet blij maken met maatregelen die op de agenda staan. "We zijn in overleg, ook met de provincie."