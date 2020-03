Edwin Steggink uit Enschede leert scholieren op midwinterhoorn te blazen

In een ander lokaal maakt iedereen een eigen midwinterhoorn (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het duurt nog even voordat ze letterlijk buiten mogen spelen, maar veel scholieren krijgen van muziekleraar Edwin Steggink les in midwinterhoorn blazen. Vandaag was het Assink Lyceum in Neede aan de beurt. "En nu maar hopen dat ze de volgende advent met hun eigen hoorn buiten staan", zegt Steggink.

In de kantine van de school heeft Steggink een grote alpenhoorn staan. Daar leren de kinderen in groepjes van vier op te blazen. Om vervolgens op hun eigen hoorn hoge en lage tonen tevoorschijn te toveren.

'Niet echt makkelijk'

"De alpenhoorn is wat makkelijker dan een midwinterhoorn", weet de man die specialist is op het gebied van hoorns in het algemeen. "Het is natuurlijk niet echt makkelijk om gelijk goed op zo'n ding te blazen. Daar komt wel wat bij kijken."

Bij de één komt er inderdaad nauwelijks geluid uit, bij de ander gaat het al een stuk soepeler. "Het gaat al beter dan de eerste keer", zegt een leerling. "Toen wilde het bijna niet. Nu al wel."

'Vaak wat onwennig'

Vandaag is Steggink de provinciegrens overgestoken en in het Gelderse Neede terechtgekomen. "Maar ik geef ook vaak tekst en uitleg dichter bij huis. En het is gewoon leuk. De eerste keer zijn veel kinderen vaak wat onwennig. Maar in de loop van de tijd krijgen ze er steeds meer lol in."

Er zijn leerlingen die trots rondlopen in de wetenschap dat ze een zelfgemaakte midwinterhoorn hebben. "Dat is ook heel leuk", zegt Wisse Vogt uit Haaksbergen. "Ik kan die van mij nu niet gebruiken, omdat ik net de twee helften aan elkaar heb gelijmd. Hij staat te drogen."