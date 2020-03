Dit is hem dan: het Songfestival-nummer van Jeangu Macrooy

Vanochtend kwam het nummer te vroeg naar buiten door een vermoedelijke fout bij Apple Music. Daar kon de videoclip van het liedje al bekeken worden. Omdat de beelden overeenkwamen met de teasers die Macrooy en AVROTROS de afgelopen dagen publiceerden, was de conclusie al snel dat het inderdaad om het nummer ging.



Rollercoaster

"Het is een rollercoaster", beschrijft Macrooy bij DWDD het leven dat hij momenteel leidt. "Ik ben blij dat ik het lied nu niet meer geheim hoef te houden en dat iedereen het mag horen."



Over Grow zegt Macrooy: "Ik hoop dat mensen zich door dit nummer iets minder eenzaam voelen in hun zoektocht naar geluk. Ik denk dat openheid en eerlijkheid over hoe we ons echt voelen, ons uiteindelijk dichter bij elkaar brengen. Ik geloof in de verbroederende kracht van muziek. Het is de reden dat ik doe wat ik doe."



Finale

Macrooy is namens Nederland al zeker van een plaats in de finale, met dank aan de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv. Deze vindt plaats op 16 mei in Rotterdam Ahoy.

