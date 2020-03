Minister belooft oplossing te zoeken voor overlast nachtelijk goederenvervoer

De bewonersorganisaties schreven onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de overlast van goederentreinen zat zijn. Onder meer Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente en Deventer Spoort ondertekenden de brief. Goederentreinen maken 's nachts nog altijd te veel lawaai. De bewonersorganisaties vinden dat de grens is bereikt.

Naar aanleiding van de brief werden de bewonersorganisaties uitgenodigd door minister Van Nieuwenhuizen. Vandaag vond dat gesprek plaats. Eline van den Brink-Harmsen van het RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) kijkt tevreden terug op de ontmoeting.

Prettige, open sfeer

"We hadden eigenlijk 10 minuutjes om met de minister te praten", zegt Van den Brink-Harmsen. "Maar dat zijn er 25 geworden, in een hele prettige open sfeer. Aansluitend was nog tijd om de brief ook aan de woordvoerders te overhandigen."

Van den Brink: "In onze brief stond ook de vraag om meer naar de toekomst te kijken. Dat is toegezegd door de minister. Ze zei ook dat er daadkracht wordt verwacht van ProRail. Ze gaat aan de slag om te kijken naar oplossingen voor de trillingen die goederentreinen veroorzaken en het geluid."

Vertakking

De verenigingen roepen op te investeren in het aanleggen en verbeteren van spoorverbindingen tussen de Betuweroute en de grensovergang met Oldenzaal.

Het is overigens niet een wens van het RONA om een vertakking van het spoor door Oldenzaal te laten lopen. "Wij staan er juist al 26 jaar voor om die goederentreinen uit stadscentra te weren", zegt Van den Brink. "Maar wij gaan niet over het tracé, wij ageren alleen op de overlast op het bestaande spoor."