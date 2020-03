Medisch Spectrum Twente cancelt open dag wegens coronavirus

Wegens het coronavirus heeft het Medisch Spectrum Twente in Enschede een streep gezet door de geplande open dag. Deze zou plaatsvinden op zaterdag 21 maart en de verwachting was dat duizenden mensen hier op af zouden komen.

"In Nederland zijn diverse grote evenementen afgelast, omdat juist veel mensen bij elkaar de kans op infectie vergroot", laat het MST weten via haar website. "Zeker als ziekenhuis willen we geen enkel risico lopen dat er op de open dag een besmetting zou zijn die de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers in gevaar zou kunnen brengen."

Eerder besloot het ziekenhuis al dat er geen handen meer geschud worden in het MST, om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu is duidelijk dat de open dag dus ook niet doorgaat. "We vinden het erg jammer om alle mensen die van plan waren om te komen te moeten teleurstellen, maar we hopen ook op begrip voor ons besluit."