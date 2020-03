Coronavirus bereikt Overijssel: inwoner van Borne besmet

Het coronavirus heeft Overijssel bereikt. Bij een inwoner van Borne is het virus vanavond vastgesteld. De patiënt en gezinsleden zitten preventief in thuisisolatie.

De GGD laat weten dat de patiënt in een risicogebied is geweest. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM vast dat sprake is van besmetting met het coronavirus. Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen.

Inmiddels is de GGD gestart met een contactonderzoek en heeft het in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad buiten het gezin. Deze groep contacten van de patiënt wordt door de GGD benaderd. Zij moeten dagelijks hun temperatuur en eventuele klachten doorgeven. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij getest en is ook voor hen thuisisolatie van toepassing.

'Beterende hand'

In een reactie laat burgemeester Jan Pierik weten: "Ik zie dat de GGD en andere instanties volop in touw zijn en adequaat handelen als het gaat om het verkleinen van de kans dat het coronavirus zich verder verspreidt. Gelukkig heb ik begrepen dat de patiënt inmiddels aan de beterende hand is. Ik wens deze inwoner een voorspoedig herstel."

De besmetting in Borne is het eerste geval in Overijssel. Eerder deze week werd het virus vastgesteld bij een medewerkster van energiebedrijf Engie in Zwolle. Zij woont echter in het Drentse Dalen. Een patiënt in het Deventer ziekenhuis, van wie eerder vandaag ook het vermoeden bestond dat hij het coronavirus zou dragen, bleek niet besmet te zijn.