Rampweek compleet voor Erik ten Hag en Ajax na bekeruitschakeling tegen FC Utrecht

De rampweek is compleet voor het Ajax van trainer Erik ten Hag. Na de eliminatie in de Europa League en het verspelen van de voorsprong in de competitie, volgde vanavond uitschakeling in de halve finales van de KNVB Beker. FC Utrecht was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de geplaagde ploeg van de Oldenzaalse oefenmeester.

Met de vierde nederlaag in vijf duels lijkt Ajax in korte tijd vrijwel alles uit handen te geven. FC Utrecht greep Ajax vanaf minuut één bij de keel en kneep deze vervolgens enkel en alleen maar verder dicht. Een treffer van Sander van de Streek en een benutte strafschop van specialist Simon Gustafson volstonden voor de 2-0 overwinning en een plek in de finale van het bekertoernooi voor de club uit de Domstad.

Competitie

Afgelopen zondag zag Ajax titelconcurrent AZ op gelijke hoogte komen in de Eredivisie. De Alkmaarders speelden de regerend landskampioen in de eigen Arena helemaal zoek en Ajax mocht van geluk spreken dat het slechts bij 0-2 bleef. Een week daarvoor werd er met 1-0 verloren van Heracles Almelo. De Amsterdammers gaan nog wel aan kop in de Eredivisie, maar moeten de hoogste trede van het schavot dus delen met AZ. Komende zaterdag staat er voor Ajax een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen op het programma.

Europese eliminatie

Vorige week donderdag zegevierden de manschappen van Ten Hag nog wel met 2-1 over het Spaanse Getafe, maar doordat het uitduel in Spanje zeven dagen daarvoor met 2-0 verloren ging was dit niet genoeg en vormden de achtste finales van de Europa League het eindstation voor Ajax.