Burgemeester Borne: "Risico voor inwoners op besmetting vrij gering"

Inwoners van Borne hoeven niet ongerust te zijn, ondanks dat een inwoner van de gemeente het coronavirus blijkt te hebben. Dat zegt burgemeester Jan Pierik. "Het risico op besmetting is vrij gering, omdat de patiënt bij thuiskomst direct in thuisisolatie is gegaan. Het contact met andere mensen is op twee handen te tellen."

Waar de inwoner van Borne het virus heeft opgelopen, wordt niet bekendgemaakt. "We respecteren de wens voor anonimiteit", stelt Pierik. De patiënt kreeg in het weekend bij terugkeer in Borne klachten en heeft maandagochtend contact opgenomen met de GGD. "Het contact met andere mensen is daardoor gering geweest, want de persoon is niet naar het werk gegaan."

Nadat maandag een eerste test positief was, bleek gisteren ook de tweede test positief. "Er is vanaf maandag direct gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM", legt de burgemeester uit. Met de besmette inwoner gaat het volgens Pierik naar omstandigheden goed. "De patiënt is herstellende, dus dat is goed. Ik heb zelf geen contact gehad, omdat de persoon anoniem wil blijven."

'Even schrikken'

Dat de eerste Overijsselse besmetting uitgerekend in Borne is, ondergaat de burgemeester nuchter. "Natuurlijk is het even schrikken, maar je weet dat het kan gebeuren want in Twente waren er de afgelopen dagen dertien testen. Maar ik heb alle vertrouwen dat onze hulpdiensten goed hun werk doen."

Inwoners van Borne die vragen hebben over het coronavirus, kunnen contact opnemen met de GGD (053 - 487 6840).