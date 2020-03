Haaksberger Kabeltechnologieconcern Twentse Kabel Holding krimpt in omzet en winst

Onder het motto 'Versimpelen en versnellen', of 'simplify and accelarate' zoals TKH het zelf noemt, is het technologieconcern zich al een tijdje aan het veranderen. Bedrijven binnen het TKH-concern die minder goede winst- of omzetvooruitzichten hebben worden verkocht. Van die opbrengst worden bedrijven gekocht die beter bij het concern passen, lees: meer omzet en winst kunnen genereren. Dat is de reden dat de omzet van TKH is gedaald van ruim 1,6 miljard euro naar iets onder de 1,5 miljard euro.

'Slimme camerasystemen' zijn de toekomst

Tot nu toe is er voor 250 miljoen euro aan omzet verkocht van de beoogde 300 tot 350 miljoen euro. Dit jaar is de verkoop van een Chinese 'koperkabel'-fabriek afgerond. Tegelijkertijd werden afgelopen jaar veel kleine technologiebedrijven aangekocht. Commend AG, ParkEyes, SVS-Vistek en FocalSpec zijn bedrijven met slimme camerasystemen die afgelopen jaar zijn aangekocht.

Die bedrijven passen in de 'Visiontechnologie' van TKH. Daarbij wordt 2D- en 3D-camerasensortechnologie en 3D-lasertechnologie gebruikt om onder meer industriële processen om deze te bewaken, te controleren of bij te sturen. TKH levert aan de robotindustrie, machinebouw, consumentenelektronica, medische en automotive-industrie.

Opgericht door opa

Bij TKH, dat door de grootvader van huidig topman Alexander van der Lof in 1930 als 'stroomkabelfabriek' werd opgericht, werkten eind 2019 wereldwijd zo'n zesduizend mensen. Eind 2018 waren dat er nog zo'n vijfhonderd meer. Nog steeds worden er stroomkabels gemaakt. In Lochem zelfs speciale 'subsea'-kabels die worden gebruikt om stroom van windparken in zee naar land te vervoeren.

Het concern doet steeds meer 'technologisch', met onder meer camerasystemen voor bijvoorbeeld parkeergarages. In Epe staat VMI, dat is een van de grotere bedrijfsonderdelen waar 'bandenbouwmachines' worden gemaakt die aan 's werelds grootste bandenmerken worden geleverd. Voor VMI werken zestienhonderd mensen, in Epe alleen al negenhonderd.

'Onzekerheden'

Voor het komende jaar blijft het lastig, schrijft Van der Lof. "De macro-economische onzekerheden zijn in de laatste maanden toegenomen. De impact van het coronavirus lijkt op dit moment voor TKH nog beperkt. Dit geldt eveneens voor de stikstof- en PFAS-crisis in Nederland en mogelijke internationale handelsbelemmeringen. Eventuele toekomstige gevolgen blijven lastig in te schatten." De topman zegt dat het bedrijf, gezien de orderportefeuille, 'goed gepositioneerd' is voor de middellange termijn.