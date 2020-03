Corona in Borne: basisscholen geven instructies aan ouders leerlingen

De directies van de in totaal negen scholen in Borne hebben ouders van leerlingen en het schoolpersoneel vanochtend niet alleen geïnformeerd dat het coronavirus nu ook bij een inwoner van die plaats is vastgesteld, maar ook hele duidelijke instructies meegegeven. Wie de afgelopen twee weken nog in risicogebied is geweest en ziekteverschijnselen vertoont, wordt dringend verzocht dit telefonisch te melden bij de schoolleiding. Bovendien wordt in dat geval geadviseerd om volgens de landelijke richtlijnen contact op te nemen met de eigen huisarts en twee weken lang thuis te blijven.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een kind betrokken is bij de nu vastgestelde corona-besmetting. De basisscholen in Borne blijven voorlopig dan ook gewoon open.

Geplande vergadering

De negen basisscholen vallen onder de stichting Brigantijn, een overkoepelende organisatie voor primair onderwijs in meerdere Twentse gemeenten. Het toeval wil dat de negen directeuren vandaag bijeen zijn in Delden. "Een geplande vergadering", zegt Ralf Dwars, bestuurder van de stichting en woordvoerder als het gaat om de corona-besmetting. "Maar prettige bijkomstigheid is dat ik de club bij elkaar had en iedereen dus kon informeren."

Protocol

De stichting Brigantijn - met niet alleen scholen in Borne, maar ook in Hengelo, Delden, Goor, Markelo, Bentelo en Hertme - had juist eerder deze week nog een protocol opgesteld voor het geval het coronavirus in het werkgebied mocht opduiken. "Uitgangspunt is dat we ons conformeren aan de landelijke richtlijnen van onder meer het RIVM."

Die houden onder meer in dat mensen die de afgelopen twee weken in risicogebied zijn geweest en kampen met ziekteverschijnselen dit melden bij hun huisarts en de komende twee weken kiezen voor thuis-quarantaine. Nadat woensdagavond bekend werd dat een inwoner van Borne besmet blijkt met het coronavirus hebben de directies van de basisscholen in Borne de ouders donderdagochtend een brief gestuurd, waarin de richtlijnen nog eens werden toegelicht. Bovendien wordt dringend verzocht in dat geval de schoolleiding telefonisch te informeren.

Gehoord via sociale media

Ralf Dwars hoorde woensdagavond van de corona-besmetting. "Zoals wel vaker gaat dat via de sociale media sneller dan de officiële kanalen. Toen ik het hoorde heb ik meteen contact opgenomen met de gemeente, waarop ik woensdagavond laat nog iemand van de gezondheidsdienst GGD heb gesproken."

De Bornse corona-patiënt heeft intussen te kennen gegeven anoniem te willen blijven. Brigantijn-bestuurder Dwars zegt er vooralsnog echter vanuit te gaan dat er geen kind in de basisschoolleeftijd bij de besmetting betrokken is, aangezien de autoriteiten dit dan zouden hebben gemeld met het oog op een contactonderzoek. "Vooralsnog is er geen enkele sprake van zo'n onderzoek. De GGD houdt ons echter voortdurend op de hoogte van de laatste stand van zaken."

De Vonder

Directeur Alois Hilbers van De Vonder, met ruim vijfhonderd leerlingen de grootste basisschool van Borne, laat weten dat er de afgelopen dagen al veel vragen van ouders binnenkwamen. "Die hebben we zoveel mogelijk geprobeerd te beantwoorden in de brief die we meteen donderdagochtend hebben verstuurd."

Voortgezet onderwijs

Op het Twickel College in Borne, met 325 leerlingen, zijn ouders eerder deze week al ingelicht over de landelijke richtlijnen rond corona. "Dat het virus nu is vastgesteld, is voor ons niet aanleiding nieuwe actie te ondernemen", aldus een woordvoerster.