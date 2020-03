Liveblog coronavirus: de laatste ontwikkelingen

In een liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in onze provincie. De eerste coronabesmetting in Overijssel is een feit. Het gaat om iemand uit Borne die in een risicogebied is geweest. De patiënt en gezinsleden zitten preventief in thuisisolatie. Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen.