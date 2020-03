Kogelbrief en inbraak: wie heeft het voorzien op eigenaar coffeeshop De Molen in Enschede?

Dit jaar begint slecht voor de coffeeshophouder en zijn familie. Het nieuwe jaar is net een week oud als op 8 januari bij hem thuis aan de Oliemolensingel in Enschede twee mannen proberen in te breken. De twee inbrekers worden betrapt en ze vluchten zonder buit via de achterkant van het huis weg.

tekst gaat door onder de video

Kogelbrief

Ruim twee weken later is er een nieuw incident, dit keer bij de coffeeshop. In de nacht van 25 januari stopt een onbekende man een brief in de witte brievenbus van coffeeshop De Molen.

Tekst gaat verder onder de foto

Weet je wie dit is? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

De eigenaar maakt de brief de volgende dag open en schrikt: er zit een kogel in de envelop. In de brief wordt een geldbedrag geëist...

Van het bezorgen van de brief zijn bewakingsbeelden. Wie herkent deze man?

Getuigen

De kogelbrief werd in de nacht van 25 januari tussen 03.15 en 03.19 uur bij de coffeeshop bezorgd. Rond die tijd liepen er twee mensen richting de Performance Factory (de voormalige Polaroidfabriek). Een andere bewakingscamera registreert dat.

Tekst gaat verder onder de foto

Deze wandelaars zijn mogelijk belangrijke getuigen (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Na een tijdje komen de twee personen weer terug en loopt een van hen over de parkeerplaats. Deze persoon in de jas met een licht- en donker vlak is de bezorger van de brief vermoedelijk tegengekomen. De politie komt graag in contact met de twee wandelaars om te horen wat zij hebben gezien.

Inbraak in huis

De eigenaar van de coffeeshop gaat niet in op de afpersingsbrief en waarschuwt de politie. Die start een onderzoek, maar een paar dagen later, het is inmiddels vrijdag 31 januari, is er wéér een incident.

's Ochtends rond 08.15 uur wordt in het huis van de eigenaar aan de Oliemolensingel ingebroken. Opnieuw zijn er twee inbrekers bij het huis. Ze worden betrapt, maar weten er toch vandoor te gaan met een buit. Ze nemen een geldbedrag en sieraden mee.

Bijzonder sieraad

Onder de gestolen sieraden (onder meer armbanden en een gouden horloge) zit ook een bijzonder herkenbare gouden ketting met medaillon. De hanger is een afbeelding van een indianenhoofd met hoofdtooi. Wie weet waar deze ketting nu is? Is die ergens te koop aangeboden?

Tekst gaat verder onder de foto

Bijzonder sieraad gestolen bij woninginbraak (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

De kogel- en afpersbrief was volgens de dochter van de coffeeshophouder al een flinke schok, maar de woninginbraak maakt het allemaal nog een stuk vervelender.

Het wordt er niet leuker op en je gaat de mensen wantrouwen Natasja Kemper

Inbrekers komen nog een keer terug

Ook na de inbraak op 31 januari wordt de eigenaar nog niet met rust gelaten, want in de nacht van maandag 10 februari komen er weer twee personen bij zijn huis.

Een bewakingscamera neemt eerst op dat twee vermomde personen op het dak klimmen, waarna een van hen met een breekijzer de camera kapot slaat. Herken je deze persoon ondanks de vermomming?

Inbreker bij huis van coffeeshopeigenaar (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Help de politie om te achterhalen wie achter de reeks incidenten rond coffeeshop De Molen in Enschede zit. Bekijk de video en geef tips door. Als je anoniem wilt blijven bel dan Meld Misdaad Anoniem. Je helpt het onderzoek en je naam of nummer komen daar gegarandeerd niet in handen van de politie.

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem online tippen kan via deze link