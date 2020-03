Werkstraf geëist tegen man die inreed op verkeersregelaar na wedstrijd FC Twente

Tegen een 41-jarige man uit Rijssen is een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden geëist. De man zou drie jaar geleden in de buurt van het FC Twente stadion in Enschede onder invloed van alcohol zijn ingereden op een verkeersregelaar.

De vrouw stond op eind januari 2017 na afloop van de door FC Twente gewonnen streekderby tegen Heracles het verkeer te regelen bij de oprit naar de Kanaalstraat. Zij moest volgens de officier van justitie rennen voor haar leven om te voorkomen dat ze onder de auto van de Rijssenaar terecht kwam.

Geen herinneringen

Wat er die avond precies gebeurde, dat weet de 41-jarige Rijssenaar niet meer. Hij kan zich nog herinneren dat hij een paar borrels dronk voor de wedstrijd en na afloop samen met zijn broer in de auto stapte.

Dat hij daarna bij het wegrijden over een pylon reed die onder zijn auto bleef steken en de verkeersregelaar hem een stopteken gaf, dat is hij helemaal kwijt.

Afgevallen

Dat hij alles kwijt is, kan komen omdat de man onder invloed was. Ook kan het komen door de lichamelijke toestand van de man op dat moment, omdat hij in korte tijd fors was afgevallen. Hij raakte bijna vijftig kilo kwijt.

Meerdere mensen zeggen dat de man in die tijd niet goed functioneerde en vergeetachtig was. De 41-jarige zit erg met wat er drie jaar geleden is gebeurd.

Slachtoffer

Voor de verkeersregelaar was het incident een nachtmerrie. Ze is nog steeds bang als ze auto's dichtbij langs hoort komen en weigerde tot aan de zitting via mediation in contact te komen met de 41-jarige. Dat veranderde tijdens de rechtszaak en de twee gaan in gesprek. De vrouw wil ook een schadevergoeding.

'Bijzondere zaak'

De zaak tegen de 41-jarige is geen standaardzaak, zag de officier van justitie: "Iemand die op een verkeersregelaar is ingereden, is meestal een hufter die daarna doorrijdt. In uw geval, heel dom dat u onder invloed achter het stuur kroop, maar ik zie dat u vanaf het allereerste begin spijt toont."

Over dertien dagen doet de rechtbank uitspraak.