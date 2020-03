Bram van Polen waarschuwt voetbalromantici voor duel met Fortuna: "Het wordt een kutwedstrijd"

De voetballiefhebbers van PEC Zwolle moeten morgenavond in Sittard zeker niet rekenen op zo'n spektakelstuk als vorige week tegen Vitesse. Sterker nog: Bram van Polen adviseert de fans om niet te kijken of te luisteren naar het duel. "Het wordt een kutwedstrijd", is de aanvoerder op voorhand duidelijk over het affiche van morgen tegen Fortuna Sittard. "Maar dat interesseert me ook niet. Als we maar drie punten meenemen."

Beide ploegen hebben 25 punten in de eredivisie en staan respectievelijk vijftiende en zestiende. "Tja, het belang is wel duidelijk", weet ook trainer John Stegeman. "We spelen sowieso allemaal nog finales. We moeten zorgen dat we de goede dingen meenemen uit het duel met Vitesse. Dat was in fases een goede wedstrijd."

Geen Kersten en Saymak

De oefenmeester wilde niets kwijt over de opstelling of blessures in zijn groep en trainde dus ook weer besloten. "Ik heb niet zoveel zin om de tegenstander wijzer te maken", aldus Stegeman, die alleen niet lijkt te kunnen beschikken over Sam Kersten en Mustafa Saymak.

De Oosttribune

Het duel vanuit Sittard is morgen vanaf 20.00 uur te volgen via De Oosttribune. "Maar dat zou ik niet doen", geeft Bram van Polen tot slot een advies.