Coronapatiënte Borne bedolven onder reacties

De 54-jarige patiënte uit Borne bij wie corona is vastgesteld wordt bedolven onder medeleven. De vrouw wil graag anoniem blijven, maar in de relatief kleine Bornse gemeenschap werd al vrij snel bekend om wie het gaat. Overigens wist de patiënte door slim te handelen te voorkomen dat er een massaal contactonderzoek nodig is op de ROC van Twente, waar zij werkt.

Nee, de pers te woord staan wil ze absoluut niet, zo laat ze via-via weten. De Bornse wordt door telefoontjes en appjes van mensen die willen weten hoe het met haar gaat, maar haar vooral ook een hart onder de riem willen steken. Uit zelfbescherming reageert ze amper nog op de berichten en neemt slechts bij uitzondering de telefoon op.



De vrouw werkt op het ROC van Twente. Ze geeft overigens geen les, maar werkt op de afdeling facilitair.



Getest

De Bornse was recent met haar man met wintersport in Noord-Italië. Bij terugkeer voelde ze zich aanvankelijk nog niet eens erg ziek, maar omdat er in Noord-Italië intussen sprake was van een regelrechte coronacrisis besloot ze uit voorzorg niet terug te keren naar school. Omdat de klachten later verergerden, liet ze zich testen. Vervolgens kwam de coronabesmetting aan het licht.

Thuisquarantaine

Door te kiezen voor thuisquarantaine heeft de Bornse weten te voorkomen dat er nu op het ROC van Twente een massaal contactonderzoek moet worden gehouden. Daarbij zouden de medewerkers van de GGD voor een huzarenklus worden gesteld. Het ROC telt namelijk 29 locaties met in totaal een kleine 20.000 studenten en circa 2000 medewerkers.

'Geluk bij ongeluk'

ROC-woordvoerster Els van Riel spreekt van 'een geluk bij een ongeluk'. "Absoluut. Gelukkig waren de omstandigheden er ook naar dat deze medewerker thuis kon blijven. Er stonden bijvoorbeeld geen afspraken in de agenda. Doordat dit personeelslid er heel bewust voor heeft gekozen niet terug te keren op school, is vervolgonderzoek niet nodig. Dat is ons geluk geweest."

Contactonderzoek

Overigens is de GGD een contactonderzoek begonnen, waarbij exact in kaart is gebracht met wie de vrouw contact heeft gehad buiten het gezin. Deze personen moeten dagelijks hun temperatuur en eventuele klachten doorgeven.

Omdat de ROC veel vragen kreeg van studenten is er vanmiddag een bericht naar buiten gebracht, waarin de school tekst en uitleg gaf over de besmetting.