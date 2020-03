Zo moet het nieuwe knooppunt Raalte eruit komen te zien: miljoenen duurder dan gepland

Dit moet het nieuwe Kruispunt Bos bij Raalte worden. Over de aanpak van het knooppunt van de N348 en de N35 wordt al jaren gepraat, maar gisteravond hebben leden van Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Raalte in een besloten bijeenkomst een zogeheten ‘voorkeursvariant’ aangewezen. Wel komen de overheden enkele miljoenen euro's tekort, omdat er voor een duurdere variant is gekozen.

In totaal lagen er vijf schetsen op tafel. De N35 verdiept, de N348 verhoogd of toch een verhoogde N35? De politici spraken uiteindelijk hun voorkeur uit voor de variant waarbij de N348 onder de N35 door komt te lopen.

Spoorovergang vervalt

Verkeer dat vanuit de richting Deventer over de N348 richting kruispunt Bos rijdt, hoeft in de toekomst niet meer over de spoorwegovergang. De weg loopt daar na de aanpak onder door.



De N348 wordt ter hoogte van het spoor iets verlaagd. Vervolgens komt de N35 ter hoogte van Knooppunt Raalte ongeveer een meter hoger te liggen, zodat de N348 en de N35 elkaar niet meer hoeven te kruisen. Verkeer wordt met hulp van rotondes en opritten de N35 op geleid.

Op zoek naar geld

Wel is er nog een flinke drempel te nemen voordat de planvorming kan beginnen: geld. Het gekozen plan is enkele miljoenen duurder dan dat het budget van ongeveer vijftig miljoen euro toelaat.



Gemeente en provincie moeten dus eerst nog op zoek naar extra geld. Naar verluidt gaat het om een tekort van veertien miljoen euro.

Project nu al vertraagd

Ook bleek het tijdspad dat in 2018 is uitgestippeld, nagenoeg onhaalbaar te zijn geworden. Het project moest eigenlijk in 2022 afgerond zijn, maar gisteravond werd duidelijk dat dat op zijn vroegst eind 2023 wordt. En dan moet alles meezitten.



Komende zomer willen provincie en gemeente het plan in hoofdlijnen op papier hebben. In het voorjaar van 2022 kunnen voorbereidingswerkzaamheden dan afgerond zijn. Als dat lukt, kan het nieuwe knooppunt aan het eind van 2023 opgeleverd worden.

Informatieavond

Wat al wel op de planning staat is een informatieavond over het plan. Die wordt op 24 maart gehouden in Raalte.