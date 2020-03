Jeugdtheatergroep sTOF brengt emotioneel stuk over lijden en dood

Theatergroep sTOF schrijft eigentijdse theaterstukken waarmee ze lastige onderwerpen bespreekbaar wil maken voor jongeren. De groep werkt nu hard aan PUUR, dat op Goede Vrijdag in openluchttheater de Brilmansdennen in Losser wordt opgevoerd. Het bekende lijdensverhaal van Jezus vormt de basis voor het script.

Docent basisonderwijs Michel de Wal die ook de regie voor zijn rekening neemt, schreef het script. Het gaat over een hechte vriendengroep die wordt geconfronteerd met drugsverslaving en een vriendin die in coma raakt. De Wal: "We kennen allemaal wel momenten uit ons eigen leven van verdriet en lijden. We delen die ervaringen met elkaar bij de repetities." Dat leidt soms tot emotionele taferelen, waarbij de spelers de tranen de vrije loop laten.

Een heftig verhaal

Ans te Lintelo begeleidt de spelers vanuit het jongerenpastoraat van parochie Maria Vlucht. "Ik ben geen Moeder Theresa maar we steunen elkaar. En we zoeken bij sTOF altijd naar verhalen die een link hebben met bijbelverhalen." Het bekende lijdensverhaal van Jezus is wel heftig, maar er zitten veel elementen in die jongeren in de puberleeftijd aanspreken zoals vriendschap, verraad en meelopers.

PUUR is een eenmalige voorstelling die op Goede Vrijdag 10 april gespeeld wordt in openluchttheater de Brilmansdennen. De Wal: "Maar we zijn ook te boeken op locatie."

Luister op zondag 8 maart naar een impressie van PUUR in Hoogtij.