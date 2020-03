Ruim zes jaar cel geëist tegen Enschedeër voor voorbereiden aanslag op Satudarah-leden

Ook stond vandaag een 50-jarige man uit Enschede terecht. Tegen hem is een celstraf geëist van tien maanden voor witwassen. Twee jaar terug vond de politie bijna 55.000 euro in zijn auto.

Medeplegen voorbereidingen aanslag

De 25-jarige Enschedeër handelde drugs vanuit een 'drugsinpakhuis' aan de Vlierstraat in Enschede. Hij zou adressen van leden van motorclub Satudarah hebben geleverd aan de 'Twentse El Chapo' Janely C. Die zou van plan zijn geweest aanslagen te plegen op een kring mensen rondom Satudarah, omdat hij vermoedde dat ze de politie hadden getipt over het inpakhuis. Volgens het OM had hij al zware wapens besteld.

Tegen Janely is in januari bij verstek tien jaar cel geëist. Hij zat in Spanje, maar is daar aangehouden. Het is wachten op zijn uitlevering.

Bewijs

De auto van de 25-jarige man die de adressen zou hebben geleverd, werd geregeld gezien bij het drugs- inpakhuis aan de Vlierstraat. Daarnaast werd op zijn verblijfplaats 11.000 euro gevonden. Onder het matras waarop hij sliep, lag 1890 euro. De man kan geen verklaring geven voor het contante geld en het OM denkt dan ook dat het afkomstig is van drugshandel. Naast de celstraf eiste de officier ook een geldboete van 5.000 euro.

Chats

De politie kwam de grootschalige drugshandel op het spoor nadat ze een tijdje had meegekeken met de berichten die de verdachten naar elkaar stuurden via cryptofoons. In oktober 2018 viel de politie het inpakhuis binnen.

Volgens raadsman Tuma van de 25-jarige verdachte is de start van het onderzoek niet juist geweest. "Er was een witwasonderzoek naar het bedrijf dat de cryptofoons leverde, dan hoef je niet direct te gaan grasduinen tussen alle berichten die met het programma zijn verstuurd. Dat doe je ook niet met programma's als Whatsapp."

Daarnaast zegt hij dat een account van het crypto-programma onterecht aan zijn cliënt wordt gekoppeld. "Er is een chat waarin iemand afspreekt met een Duitser. Even later wordt mijn cliënt met die Duitser gezien, maar dat wil niet zeggen dat hij dat bericht verstuurd heeft." De 25-jarige ontkent dan ook alle betrokkenheid bij de misdrijven.

Kaartenhuis

Zijn raadsman hoopt dat de rechtbank het eens is met de stelling dat de start van het onderzoek onrechtmatig was. "Dan valt de hele bewijsconstructie als een kaartenhuis ineen."

In januari verschenen al vier medeverdachten voor de rechter, tegen hen zijn toen celstraffen geëist variërend van vijf tot tien jaar. De uitspraak is eind volgende maand.