De Stikstof Podcast | Aflevering 2: Hoe meet het RIVM de stikstofneerslag?

In het nieuws kun je niet meer om stikstof heen. Overdag gaat de maximum snelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur, boze boeren en bouwers trekken naar Den Haag om te demonstreren en er is kritiek op de metingen van het RIVM. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? En klopt alle informatie over de stikstofcrisis? Tim en Elisabeth zoeken het voor je uit in De Stikstof Podcast.

In de tweede aflevering gaan zij in op een uitspraak van een boerin tijdens het boerenprotest voor het gebouw van het RIVM. In een interview met de NOS zegt ze: "Wij zijn naar het RIVM gekomen, omdat wij vinden dat de metingen van het RIVM niet kloppen. Daar hebben we in ieder geval signalen over gekregen. En de politiek baseert zich op die metingen met hun beleid."

Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe meet het RIVM de stikstofneerslag? Om daar meer informatie over te krijgen gingen Elisabeth en Tim naar een meetpunt toe op de Sallandse Heuvelrug met wetenschapper Roy Wichink Kruit van het RIVM.

Luister naar de tweede aflevering van De Stikstof Podcast via Apple Podcast, Spotify of Stitcher. Ook is de podcast te vinden op www.rtvoost.nl/podcast. Je kunt je gratis abonneren op De Stikstof Podcast, zo lees je wanneer er een nieuwe aflevering is.

Aflevering 3

In de volgende aflevering gaan Elisabeth en Tim kijken naar de effecten van stikstof op je lichaam. Ze reizen naar Rotterdam om erover te praten met longarts Hans in 't Veen. Aflevering 3: Krijg je lichamelijke klachten door stikstof? is vanaf 23 maart te luisteren.