Vos Transport uit Deventer ontvangt award voor reductie CO2-uitstoot

"Een prestatie waar we heel erg trots op zijn", zegt manager Roy van Verseveld. "We hebben hier tien jaar heel hard voor gewerkt, je merkt dat iedereen binnen de organisatie trots is."

Tekst gaat verder onder de video.

Maatregelen

Om de CO2-voetafdruk van het bedrijf te verkleinen, nam Verseveld met zijn team verschillende maatregelen. "We hebben 1300 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van ons gebouw. Die panelen zorgen ervoor dat deze vestiging grote delen van het jaar klimaatneutraal is."

Daarnaast bestaat de 'vloot' uit grotendeels nieuwe wagens. "Onze nieuwste vrachtwagens hebben geen spiegels. Tijdens het rijden hebben de wagens daardoor minder weerstand, waarmee we de CO2-uitstoot zo'n twee procent reduceren. De spiegels zijn vervangen door camera's, hierdoor is er ook geen dode hoek meer."

Vos Transport vervoert van oudsher over de weg. Inmiddels worden ook per schip en trein goederen vervoerd. "Het was nooit mogelijk om vanuit Deventer per schip goederen te vervoeren, daarom zijn we nu bezig met de aanleg van een binnenlandterminal naast ons bedrijf."

Verseveld vervolgt: "Daarmee kunnen we weer CO2-uitstoot reduceren. We voervoeren de goederen van Deventer via het water naar Nijmegen en laden die goederen vervolgens op een ander schip."

Toekomst

Nu het transportbedrijf een derde Lean and Green ster ontvangt, is het niet zo dat het bedrijf aan alle doelstellingen voldoet. "We willen in de toekomst volledig CO2-neutraal worden. Dat betekent dus dat we continue ons wagenpark zuiniger moeten maken, zuiniger moeten gaan rijden en nog meer nadenken over technologische toepassingen."

"Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de technologie", vervolgt Verseveld. "Het is voor ons als bedrijf een kwestie van investeren, want uiteindelijk verdien je het terug."