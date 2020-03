Reorganisatie Apollo Vredestein in Enschede: 750 medewerkers op straat

Bij de Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein verliezen 750 medewerkers hun baan. De fabriek in Enschede gaat alleen nog banden produceren die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden.

Het bedrijf wordt voor driekwart gesaneerd, in totaal werken er 1100 mensen. Het personeel van de bandenfabriek was vanmiddag bij elkaar geroepen, daar hebben ze het nieuws te horen gekregen. Binnen twee jaar tijd verdwijnen de banen.

Bandenproductie krimpt

Een van de redenen voor de reorganisatie is dat de productie van de banden drastisch is ingekrompen: van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat nog 18.000 banden.

Daarnaast draait een nieuwe fabriek in Hongarije op volle toeren: daar is de productie afgelopen jaar opgevoerd tot 16.000 banden per dag. Daarmee is 'Hongarije' de productie in Enschede flink voorbij gegaan. Ook wordt er een nieuwe fabriek in India gebouwd.

Uitzendkrachten

Er werken ook 146 uitzendkrachten bij de Enschedese bandenfabriek. Eerder werd al bekend gemaakt dat vanaf eind maart ook geen plek meer voor hen is.

Het nieuws verrast ook de gemeente Enschede. "Wij kwamen er via jullie berichtgeving achter", laat een woordvoerder weten. De gemeente wil morgen om tafel met het bestuur van Apollo. "Maar nu weten wij niet meer dan wat er in de media staat."