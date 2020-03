Veteranen uitgenodigd door FC Twente: "Mooi gebaar naar gesneuvelden en veteranen"

Zondag 5 april speelt FC Twente tegen Fortuna Sittard en dat is rond de datum van de bevrijding van Enschede 75 jaar geleden. FC Twente speelt deze wedstrijd in speciale shirts. Daarop komen de namen te staan van Engelse soldaten die zijn omgekomen bij de bevrijding van Enschede.

Zo'n eerbetoon vindt Peters mooi: "Er zijn 21 jonge mannen gesneuveld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die nog allerlei toekomstplannen hadden. Ik vind de shirts en deze wedstrijd een mooi gebaar naar die gesneuvelden toe en naar de veteranen die uitgenodigd zijn."

Sinds zijn jeugd is Peters fanatiek supporter van FC Twente: "De passie en kameraadschap die je op de tribunes meemaakt, die neem je mee en hebben mij gevormd tot de militair die ik nu ben".

Herdenken belangrijk

Ook Peters is veteraan en dat terwijl hij nog steeds actief is als militair: "Ik ben vijf keer uitgezonden geweest en uitgezonden zijn maakt dat je veteraan bent. Leeftijd zegt dus niks." Tijdens zo'n uitzending maak je bijzondere dingen mee: "En of je nu in Irak of in Bosnië-Herzegovina bent geweest, iedereen die uitgezonden is geweest voelt zich verbonden met elkaar."

Dat is een van de redenen dat hij straks tegen Fortuna Sittard de veteranen gaat opvangen en begeleiden. En omdat herdenken heel belangrijk is: "En niet alleen de gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar alle slachtoffers in de oorlogsgebieden. Want je bent pas echt dood als je niet meer herdacht wordt."