Burgemeester Borne over coranabesmetting: 'Situatie onder controle'

De inwoonster van Borne, die is besmet met het coronavirus, is aan de beterende hand. Dat zegt burgemeester Jan Pierik. De situatie rond de patiënt en haar familie- en vriendenkring is volgens de burgemeester onder controle.

Burgemeester Pierik heeft in een verklaring laten weten dat hij vanmiddag contact heeft gehad met de coronapatiënte. Daarbij vertelde ze dat het weer beter met haar gaat. "Ik ben blij dat de inwoner aan de beterende hand is", aldus Pierik.

Medewerkster ROC

Eerder vandaag werd bekend dat de patiënte medewerkster is van het ROC van Twente. Omdat zij na wintersport in 'corona-risicogebied' Noord-Italië zelf al voor thuisquarantaine had gekozen, hoeft er geen grootschalig onderzoek op de onderwijsinstelling te worden uitgevoerd.

De patiënt is in thuisisolatie en de kring rond de patiënt is volgens de burgemeester volledig in beeld en onder controle. "Vanaf het moment dat de patiënt ziekteverschijnselen had, en er dus besmettingsgevaar was, is de persoon thuisgebleven. Alle mensen, die vanaf dat moment contact hebben gehad, zijn in beeld."

'Alle vertrouwen'

Pierik zegt het een geruststellende gedachte te vinden en alle vertrouwen in de GGD te hebben dat zij het bron- en contactonderzoek zorgvuldig en adequaat uitvoeren. "Mochten de personen uit de kleine contactgroep ziekteverschijnselen gaan vertonen, dan zijn we er vroeg bij."

Oproep

De burgemeester zegt het daarom niet noodzakelijk te vinden om op dit moment meer informatie over de identiteit van de patiënt te delen. In dat verband doet hij aan iedereen, en met name aan de media, een oproep om de privacy van de patiënt te respecteren.

Het gezin van de patiënte is volgens de burgemeester benaderd door diverse media. "Dat is natuurlijk geenszins bevorderlijk voor het herstel van de patiënt." Vandaar Pieriks oproep de privacy van het gezin te respecteren: "En onze mede-inwoner in alle rust de gelegenheid te geven om te herstellen."