Ontsteltenis bij personeel Apollo Vredestein: "Ik wist dat het slecht ging, maar niet zó slecht"

De werknemers waren vanmiddag bij elkaar geroepen. Daar hoorden ze dat 750 van hen binnen twee jaar op straat staan. De fabriek in Enschede gaat alleen nog banden produceren die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden.

Ontsteltenis

"Volgens de directie is het te duur en zijn concurrenten veel goedkoper", reageert een werknemer. "Die lagelonenlanden maken alles kapot."

Toch is de medewerker nog niet ongerust. "Ik heb nog een jaar werk en daarna ga ik kijken wat ik ga doen. Ik maak me weinig zorgen. Ik denk dat ik wel weer nieuw werk krijg."

Ondernemingsraad

De voorzitter van de ondernemingsraad van Apollo Vredestein is geschokt door het nieuws. "We hadden iets verwacht, maar dit heeft wel erg veel impact. Het nieuws valt ons rauw op het dak. Vanaf morgen gaan we kijken wat hier nog te halen valt."

Ook de gemeente werd verrast door het massontslag. "Wij kwamen er via jullie berichtgeving achter", liet een woordvoerder aan RTV Oost weten. De gemeente wil morgen om tafel met het bestuur van Apollo.

Bandenproductie

De productie van de banden is vorig jaar drastisch ingekrompen: van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat nog 18.000 banden.

Daarnaast draait een nieuwe fabriek in Hongarije op volle toeren: daar is de productie afgelopen jaar opgevoerd tot 16.000 banden per dag. Daarmee is 'Hongarije' de productie in Enschede flink voorbij gegaan. Ook wordt er een nieuwe fabriek in India gebouwd.