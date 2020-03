The Bluebettes vieren 75 jaar bevrijding tijdens speciale vrijheidstour door Overijssel

Ze zijn een van de deelnemers aan de tour in het kader van 'Overijssel viert 75 jaar vrijheid'. Meerdere artiesten touren van 1 tot en met 17 april door de provincie, waarbij ze zich laten inspireren door het thema vrijheid. Onder hen de Zwolse vrouwenband The Bluebettes.

Het wordt een mix van 'liedjes van weleer en hedendaagse nummers', aldus zangeres Arlette Swartjes in het RTV Oost-programma Goeiemorgen Overijssel.

Vieren en herdenken

Tijdens de tour spelen de Zwolse dames iedere dag in een andere stad of dorp. Speciaal voor deze vrijheidstour hebben The Bluebettes een programma samengesteld.

"Met hele vrolijke nummers. Happy van Pharrell Williams en Freedom van George Michael, maar ook een nummer als 'Trees heeft een Canadees', van vlak na de oorlog. We willen met onze show vooral vieren dat we vrij zijn en hoe goed wij het hebben. Maar ook blikken we terug op de moeilijke tijd rond de oorlog."

Single opgenomen

Speciaal voor de tour hebben ze de Bob Dylan-klassieker 'The times they are changin' in een nieuw jasje gestoken. "Aanvankelijk hadden we zoiets van: 'is het niet wat saai?' Maar onze drumster heeft een nieuw arrangement gemaakt en nu is het zelfs een van onze favoriete liedjes."

Wat ze zelf heeft geleerd van de oorlog? "We hebben geleerd dat we absoluut niet moeten vergeten wat er destijds is gebeurd. Ik liep pas nog in de stad en zag een Stolperstein liggen, ter nagedachtenis aan een Joods slachtoffer. Dan bedenk ik hoe dankbaar ik ben dat ik hier leef en dat ik mag doen wat ik doe."