Namen 21 gesneuvelde geallieerde militairen op de shirts van FC Twente

De bedoeling was om zo snel mogelijk door Enschede naar Duitsland door te stoten met Bremen als einddoel. De Guards Armoured Division wilde Enschede binnenrijden via de Lonnekerbrug. Maar daar waren op dat moment nog een paar honderd Duitse parachutisten met luchtafweergeschut.

21 gesneuvelde soldaten

Aan de brug waren explosieven bevestigd. Vlak voordat de Engelsen die onschadelijk konden maken, vloog de brug de lucht in. De tanks en pantserwagens van de Engelsen werden voor een groot deel uitgeschakeld. Deze aanval was mislukt, maar via de andere kant van de stad werd Enschede uiteindelijk 's middags bevrijd.

21 soldaten kwamen om het leven en het merendeel ligt op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Vaak zijn het mannen waar weinig over bekend is, amateur-historicus Eric Heijink heeft zich verdiept in deze vooral jonge mannen. "Kijk, hier ligt William Phillips, hij is 26 jaar geworden." Heijink loopt tussen de witte grafstenen op de begraafplaats: "Ik kwam toevallig in contact met de kleindochter van zijn jongste zus. Zij wilde graag weten hoe Phillips gesneuveld is en dat heb ik kunnen achterhalen uit een dagboek uit die tijd. De zus was daar zeer emotioneel over."

Volgens Heijink is het goed dat FC Twente in de speciale shirts gaat spelen: "Ik denk dat zoiets als zo'n wedstrijd en dat er ook weer aandacht wordt besteed aan deze gesneuvelde soldaten, dat nabestaanden dat zeker gaan waarderen." Naast de speciale shirts die tegen Fortuna gedragen worden, zijn ook ruim 900 veteranen uitgenodigd voor de wedstrijd van FC Twente op 5 april.