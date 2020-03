Twentse Wens Ambulance breidt uit en gaat verder als WensAmbulance Oost-Nederland

WensAmbulance Oost-Nederland verwacht te groeien van zo'n 200 ritten nu, naar 350 tot 400 ritten per jaar. Veel mensen buiten Twente weten nu nog niet dat de Wens Ambulance ook voor hun beschikbaar is. De naamswijziging moet hier verandering in brengen.

Wensen voor wensen

Om goed aan alle wensen te kunnen voldoen heeft de stichting zelf ook een aantal wensen, vertelt vice-voorzitter Hans Raanhuis: "Een van onze drie ambulances is te oud, we durven er nu geen lange ritten meer mee te maken. Je moet er niet aan denken dat je ergens strandt met een patiënt."

Op de wensenlijst staan verder onder meer elektrisch verstelbare brancards in alle ambulances, een goede strandrolstoel, trainingen voor de vrijwilligers en nieuwe herkenbare kleding. Voor dat alles is op korte termijn zo'n 300.000 euro nodig.

Extra opbrengst

Dat is veel geld, maar Raanhuis verwacht dat de naamswijziging ook extra sponsors oplevert: "Je ziet dat ons goede doel breed gedragen wordt door bedrijven, maar we kunnen moeilijk met de collectebus langs in Zwolle of de Achterhoek voor de Twentse Wens Ambulance. Nu kan dat wel."

De WensAmbulance verwacht veel nieuwe aanvragen uit West-Overijssel: "De behoefte is er wel, maar nu weten nog te weinig mensen dat we bestaan", constateert Raanhuis. "En het is ontzettend jammer als iemand daardoor dat ene bijzondere laatste ritje heeft moeten missen."

Grote en kleine wensen

Zo'n 80 procent van de ritten wordt gemaakt met terminaal zieke mensen. De wensen zijn vaak simpel, ziet wenscoördinator Carolien Versteeg: "Afscheid nemen van het huis waar ze 60 jaar hebben gewoond, een middagje naar het bos, of nog één keer naar het theater. Maar we doen ook wel ritjes naar het buitenland, we rijden volgende week naar Berlijn".

Voor Carolien Versteeg maakt elke rit weer indruk: "Een vrouw die wist dat ze haar kleinkind nooit geboren zou zien worden, kon mee naar het echo-onderzoek van haar dochter. We doen ook veel ritjes naar begrafenissen van een dierbare, waar mensen anders niet bij kunnen zijn. Het lijken kleine dingen, maar het is zo enorm waardevol".

"We zeggen geen nee"

Voor de WensAmbulance is geen ritje te gek: "Mensen kunnen ons echt altijd bellen", vertelt Carolien Versteeg. "Het is niet aan ons om te oordelen over het doel van de rit, elk ritje is even waardevol voor de patiënt en zijn omgeving."

Tot nu toe is het altijd gelukt om een rit te regelen: "We hebben nog nooit 'nee' hoeven zeggen. Soms wachten mensen wel zelf te lang, dan blijven ze het uitstellen en dan overlijdt de patiënt ondertussen. Wij willen daarom altijd zo snel mogelijk op pad".