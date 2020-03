Vragen over schrappen van banen bij Apollo Vredestein

Verbazing in de Enschedese politiek over de reorganisatie bij Apollo Vredestein. Politieke partij DPE in Enschede vraagt zich af hoe de reorganisatie mogelijk is. De partij verwijst naar een Europese subsidie van bijna 96 miljoen euro die de bandenfabrikant in 2014 kreeg voor de bouw van een fabriek in Hongarije. Voorwaarde voor die subsidie was dat er in Nederland geen banen verloren zouden gaan.

"Nu blijkt dus niets minder waar en Democratisch Platform is met stomheid geslagen over de wijze waarop Enschede nu het deksel op de neus krijgt", stelt de partij in vragen aan het gemeentebestuur van Enschede. "Want nu deze fabriek in Hongarije vol operationeel is, gaan we hier in Enschede de lasten ervaren."



"Deze goedkope krachten in Hongarije, gesubsidieerd door ons aller Europa leveren Enschede dus grote problemen op."

Rampzalig

"Rampzalig voor Enschede." Zo betitelt de SP in Provinciale Staten in Zwolle de reorganisatie bij Apollo Vredestein. Bij de bandenfabrikant in Enschede verdwijnen 750 van de 1100 banen werd gisteren bekend. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten wat het provinciebestuur er aan gedaan heeft om verplaatsing van de productie naar Hongarije te voorkomen.

De SP vindt het ontslag van bijna driekwart van het personeel van Apollo Vredestein rampzalig en vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om dit te voorkomen en het getroffen personeel te ondersteunen. De SP wil weten wat Gedeputeerde Staten hieraan gaat doen.

De partij wil van Gedeputeerde Staten of het provinciebestuur mogelijkheden ziet om het getroffen personeel te begeleiden naar ander, gelijkwaardig werk in de regio.

Daarnaast wil de SP van het provinciebestuur wat Gedeputeerde Staten er aan doen om te voorkomen dat productie en maakindustrie naar lagelonenlanden verdwijnt.

Leed verzachten

Fractievoorzitter Hetty Wolf van GroenLinks in de Enschedese gemeenteraad wil weten wat de gemeente gaat doen om het leed te verzachten bij de werknemers die hun baan kwijt raken. De partij wil ook weten of de focus in de stad nu meer gericht moet worden op het creëren van banen voor praktisch geschoolden in plaats van op HBO en universitair niveau.