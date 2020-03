Sfeer bij Apollo Vredestein ook dag na onheilstijding bedrukt: "Met lood in de schoenen naar werk"

De sfeer bij bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede is ook een dag nadat bekend werd dat een groot deel van de werknemers binnen twee jaar op straat staat, nog bedrukt. "Ik kom met lood in de schoenen naar mijn werk."

Om zeven uur vanmorgen werd de productie bij de fabriek in Enschede weer opgestart. "Het is onwerkelijk om weer aan het werk te gaan", zegt een medewerker die aan komt lopen. "Maar het maakt voor mij niet zo heel veel uit. Ik ga toch per 1 juli met pensioen. Ik vind het vooral voor mijn collega's heel erg zuur. Voor hen baal ik heel erg. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk maar vandaag niet."

"Ik hoop dat het verandert", zegt een medewerker die al 32 jaar bij het bedrijf werkt. Ook vandaag heeft hij gewoon zijn Vredestein-trui weer aangetrokken om aan de slag te gaan. "Ik heb meer reorganisaties meegemaakt, maar nog nooit zo groot als deze."

Een andere werknemer laat zich er niet door uit het veld slaan. "Je bent techneut, je wilt je best doen." Over de toekomst maakt hij zich vooralsnog niet al te veel zorgen. "Er is wel werk voor techneuten. Het is alleen jammer van zo'n mooi bedrijf." Relativeren kan hij gelukkig ook nog. "We zijn nog gezond."