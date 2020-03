Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: kelderkrakers en beladen streekduel

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Fortuna – PEC Zwolle

Zespuntenkraker te Sittard. Beide ploegen hebben op de vijftiende en zestiende plaats evenveel punten. De grootste competitiezege ooit van Fortuna Sittard in het betaalde voetbal dateert van 22 mei 1972. In de eerste divisie werd het 9-0 tegen… PEC Zwolle. Voor de Zwollenaren is het nog altijd de grootste nederlaag.

Bij rust was het destijds nog maar 1-0. In de tweede helft barstte het doelpuntenfestijn pas goed los, tot verdriet van PEC-keeper Henk Post.

Ook de recente resultaten in Sittard beloven weinig goeds voor PEC. Vorig seizoen werd met 3-0 verloren en dezelfde stand stond op het scorebord na de bekerwedstrijd van november vorig jaar.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



Vitesse – FC Twente

FC Twente keert voor de eerste keer terug op vervloekte bodem en staat ook nu weer akelig dicht bij de onderste drie. Het was de Gelredome waar het doek voor de Enschedese ploeg viel in april 2018. De 5-0 nederlaag betekende de tweede degradatie in de clubgeschiedenis.

De laatste winst van FC Twente in Arnhem is alweer acht jaar geleden. Door goals van Leroy Fer, Luuk de Jong, Ola John en Nacer Chadli werd het in 2012 1-4.

Aftrap: zaterdag 19.45



Heracles – RKC

Het is de tweede keer dat de Waalwijkers dit seizoen naar Almelo afreizen. De bekerontmoeting eind oktober eindigde in een spectaculaire 4-3 door goals van Cyriel Dessers (2X) en Silvester van der Water (2X).

Hekkensluiter RKC boekte vorige week tegen FC Utrecht pas de vierde overwinning van het seizoen. Ook Heracles ging begin november onderuit in Waalwijk, met 2-0. RKC won dit seizoen nog maar één wedstrijd buiten Waalwijk. Dat was ook tegen FC Utrecht.

In de eredivisie leed Heracles slechts één thuisnederlaag tegen RKC, dat was de allereerste ontmoeting op het hoogste niveau in 2005 (0-2). Daarna volgden vijf competitiewedstrijden in Almelo met drie overwinningen en twee remises.

Aftrap: zondag 14.30

Cyriel Dessers gaat tegen RKC op jacht naar zijn zestiende goal (Foto: Orange Pictures)

Het zou wel eens een heet middagje kunnen worden in de Adelaarshorst. Niet alleen qua belangen in de stand, maar ook gezien de recente geschiedenis. De Graafschap staat tweede, Go Ahead is vijfde.

De laatste ontmoeting tussen beide ploegen in Deventer (maart 2018) kende een hectische afloop. De bezoekers uit Doetinchem wilden de 0-4 overwinning vieren met de eigen fans en dat zinde een klein deel van de Go Ahead-fans geenszins. Ze kwamen het veld op en drongen door tot in de catacomben. Het leidde tot enkele arrestaties. Ook in Doetinchem liep het al eens flink uit hand met boze supporters.

Aftrap: zondag 14.30 uur

