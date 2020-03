Zorgen over daling toerisme in Overijssel, maatregelen van provincie gevraagd

Forum voor Democratie in de Provinciale Staten in Overijssel maakt zich zorgen over de daling van het aantal toeristen in Overijssel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Overijssel vorig jaar minder in trek was. Wat gaat de provincie Overijssel daaraan doen, vraagt de partij zich af.

Het aantal toeristen dat vorig jaar minimaal een nacht overnachtte in Overijssel daalde met 1,1 procent ten opzichte van 2018. In absolute aantallen kwamen er in 2019 26.000 toeristen minder ten opzichte van 2018.

In 2018 was er nog sprake van een sterke stijging van de toerismecijfers in Overijssel. Het toerisme in Overijssel noteerde toen een stijging van 7,7 procent ten opzichte van 2017.

Actieplan toerisme

Forum voor Democratie wil van het provinciebestuur weten of er een verklaring is voor de dalende cijfers. Juist ook omdat toerisme een speerpunt van het huidige provinciebestuur is. In het coalitieakkoord staat daarover het volgende: "Met de partners van Gastvrij Overijssel komen wij tot een actieplan om toerisme te stimuleren met behoud van de kwaliteiten van Overijssel."

Forum voor Democratie wil weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om de daling van het toerisme in Overijssel een halt toe te roepen. "Overijssel is in veel opzichten een prachtige provincie met veel stedelijke en landelijke toeristische trekpleisters. Dat maakt de daling van het aantal toeristen des te opvallender."