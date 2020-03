Coronavirus vastgesteld bij patiënt die bij spoedeisende hulp MST in Enschede was

Coronavirus vastgesteld bij persoon die afgelopen week in MST was (Foto: News United / Dennis Bakker)

Bij een patiënt die afgelopen woensdag bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede was, is het coronavirus vastgesteld. Het MST weet niet of de patiënt tijdens het bezoek aan het ziekenhuis besmettelijk was.

Toen de persoon bij de spoedeisende hulp was, was nog niet bekend dat diegene het virus had. Daardoor hebben medewerkers van het MST contact met de patiënt gehad. Inmiddels is in kaart gebracht welke medewerkers contact hebben gehad met de besmette persoon.

Het betreffende personeel is nog gewoon aan het werk. Wanneer de medewerkers luchtwegklachten krijgen of andere symptomen van het coronavirus moeten ze thuis blijven. Ze zijn nog niet getest op het virus, dit gebeurt pas als ze klachten krijgen.

De besmette patiënt is niet in het ziekenhuis, maar zit in thuisisolatie. Waar de persoon vandaan komt, is niet bekend.