Programma: PEC ontvangt Heracles, Twente naar Ajax en GA Eagles op maandag

Opnieuw staat er een bomvolle sportweek op het programma, met enkele fraaie affiches in de Eredivisie voetbal, maar ook in de andere sporten staat er genoeg op de rol. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

In de Eredivisie staat de Overijsselse derby tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo op de rol. Zaterdagavond staan de ploegen tegenover elkaar. FC Twente gaat zondag op bezoek bij koploper Ajax.

Een stap lager speelt Go Ahead Eagles pas op maandag. Het gaat dan op bezoek bij Jong PSV. HHC Hardenberg gaat in de 2e divisie op bezoek bij laagvlieger TEC.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 gaat zaterdag in de 3e divisie op bezoek bij nummer voorlaatst ONS Sneek. Op zondag is HSC'21 vrij.

In de zaterdaghoofdklasse spelen de vier Overijsselse clubs een uitwedstrijd. Koploper Staphorst gaat op bezoek bij Swift, Genemuiden speelt tegen ACV, Berkum gaat naar Purmersteijn en DETO speelt bij HZVV. Ook Quick'20 speelt op zaterdag in de zondaghoofdklasse. Alcides komt op bezoek in Oldenzaal.

In de Districtsbeker Oost staat de laatste wedstrijd van de achtste finales op het programma. TVC'28 gaat donderdag op bezoek bij Columbia en kan zich na Rohda Raalte, DOS Kampen en SVZW als vierde Overijsselse ploeg plaatsen voor de kwartfinales.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staan de kwartfinales van de KNVB Beker op het programma. FC Twente gaat vrijdag op bezoek bij Heerenveen en PEC Zwolle zaterdag bij Ajax.

Basketbal

Landstede Hammers gaat zondag in de Basketball League op bezoek bij Feyenoord. De vrouwen van Jolly Jumpers zijn na afgelopen weekend kansloos voor de play-offs. Er staan in de reguliere competitie nog drie duels op het programma en twee ervan zijn deze week. Donderdag gaat de ploeg op bezoek bij Cangeroes en zaterdag bij Martini Sparks.

Handbal

Borhave ging onderuit in de eerste ronde van de play-offs om de titel. Het speelt nu nog om plek vijf en zondag is de eerste wedstrijd tegen Quintus. Op zaterdag 4 april is de return. DSVD speelt de derde wedstrijd in de degradatiegroep. De ploeg speelde een keer gelijk en afgelopen weekend verloor het. Zaterdag moet er gewonnen worden van Voorwaarts, dat een plek hoger staat. De nummer laatst aan het einde degradeert naar de 1e divisie.

Daarnaast staan de kwartfinales van de beker op het programma. Kwiek, de kampioen van de 1e divisie, is daarin de enige overgebleven Overijsselse vertegenwoordiger. Vanavond staat het duel bij Eredivisionist Quintus op de rol.

Squash

De vrouwen van Zwolle sluiten vanavond de competitie af met een thuisduel tegen MeerSquash. De ploeg uit de provinciehoofdstad is echter al zo goed als zeker van de laatste plek in de eindstand.

Volleybal

Ook deze week staat er een Overijssels onderonsje op het programma in de kampioensgroep bij de vrouwen. Regio Zwolle Volleybal ontvangt zaterdag Apollo 8. Laatstgenoemde is sinds afgelopen weekend koploper, Zwolle is voorlaatste en al zo goed als kansloos voor de finale. Eurosped hoopt die wel te bereiken en speelt zondag tegen VC Sneek.

In de degradatiegroep speelt Set-Up'65 de tweede wedstrijd. Afgelopen weekend verloor het de eerste wedstrijd van Alterno. Peelpush is zondag de tweede tegenstander. De nummer laatst in de eindstand degradeert uit de Eredivisie.

Waterpolo

De waterpolodames van Het Ravijn spelen zaterdag het thuisduel in de competitie tegen GZC Donk en Swol 1894 speelt bij UZSC. De Nijverdalse ploeg is al zeker van de play-offs. Swol 1894 kan die niet meer halen. Dit jaar degradeert er geen ploeg uit de eredivisie. Bij de heren staan de halve finales van de beker op het programma, maar daarbij zitten geen Overijsselse ploegen.