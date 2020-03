Massaontslag Vredestein veroorzaakt ophef in Europarlement

Lette Brussel niet op toen een Hongaarse bandenfabriek voor bijna 100 miljoen aan staatssubsidie kreeg van de Europese Commissie? Verschillende europarlementariërs, onder wie 'onze' Annie Schreijer-Pierik, willen weten wat er precies is gebeurd. Het massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede komt volgens vakbonden door de vestiging in Hongarije, waar een deel van de productie naartoe verhuist.

Om het Indiase Apollo naar het Hongaarse platteland te lokken, had de Hongaarse overheid diep in buidel getast. Bijna honderd miljoen werd er bijgedragen, deels aan subsidie, deels aan belastingaftrek. Eind 2017 ging de fabriek in bedrijf, er is bijna een half miljard geïnvesteerd door het Indiase Apollo.

Apollo in 2017: 'Geen verschuiving van werk'

Iedereen die zich mogelijk druk maakte over verschuiving van banen, werd gerustgesteld: "De nieuwe Hongaarse fabriek van bandenproducent Apollo Tyres gaat niet ten koste van de productie en werkgelegenheid bij dochterbedrijf Apollo Vredestein in Enschede. In Hongarije zullen immers andere banden geproduceerd worden dan in Twente het geval is". Het is de tekst die 'BandenPro', het 'Vakblad voor de Bandenbranche' optekent bij de start van de bouw nabij het Hongaarse plaatsje Gyöngyöshalász.

Maar wat klopt er van die bewering? Feit is dat de Hongaarse fabriek sinds de start in 2017 de productie heeft opgevoerd naar 16.000 banden per dag, de productie in Enschede is alleen maar verminderd; enkele jaren geleden nog 18.000, begin vorig jaar nog 13.500 toen 11.500 en in de toekomst alleen nog 'agrarische banden en 'specials' (winterbanden en banden voor snelle auto's).

CDA: Staatssteuntoets let niet op verschuiving van werk

Politici van lokale, provinciale, landelijke en Europese politiek maken zich klaar om vragen te stellen. Maar het lijkt vooral om 'Brussel' te gaan. De Europese Commissie heeft op 8 september 2014 de staatssteun van Hongarije goedgekeurd. Want 'concurrentiedistorties', oftewel marktverstoring, zou volgens de Commissie 'beperkt' blijven. Dat mag dan zo zijn, maar het CDA wil nu weten of de gebruikte 'staatssteuntoets' ook toeziet op "verschuiving van banen tussen regio's." Dat lijkt dus niet het geval.

In dezelfde vragen stelt het CDA ook dat het 'Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering' (EGP) kan worden ingezet om de gevolgen voor de werknemers van Vredestein te verzachten.